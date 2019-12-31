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Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі

Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
В останні дні 2019 року ковельчани активно готувалися до Нового року.

Це спровокувало численні затори на дорогах у різних частинах міста та черги у магазинах, - пише Район.Ковель

На зупинках можна було почути скарги на переповнені маршрутки. Жінка, яка на зупинці дивилася на черги із авто, поділилася, що 30 грудня їй довелося їхати із ковельського вокзалу до селища Люблинець аж 40 хвилин.

31 грудня у Ковелі випав мокрий сніг і дощ. Через похмуру погоду, місто в останній день 2019 року не порадувало ковельчан святковим новорічним виглядом.


Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі
Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі


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Теги: ковель, черги, новий рік
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