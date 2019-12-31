Затори та черги у магазинах: передноворічна метушня у Ковелі





Це спровокувало численні затори на дорогах у різних частинах міста та черги у магазинах, -



На зупинках можна було почути скарги на переповнені маршрутки. Жінка, яка на зупинці дивилася на черги із авто, поділилася, що 30 грудня їй довелося їхати із ковельського вокзалу до селища Люблинець аж 40 хвилин.



31 грудня у Ковелі випав мокрий сніг і дощ. Через похмуру погоду, місто в останній день 2019 року не порадувало ковельчан святковим новорічним виглядом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні дні 2019 року ковельчани активно готувалися до Нового року.Це спровокувало численні затори на дорогах у різних частинах міста та черги у магазинах, - пише Район.КовельНа зупинках можна було почути скарги на переповнені маршрутки. Жінка, яка на зупинці дивилася на черги із авто, поділилася, що 30 грудня їй довелося їхати із ковельського вокзалу до селища Люблинець аж 40 хвилин.31 грудня у Ковелі випав мокрий сніг і дощ. Через похмуру погоду, місто в останній день 2019 року не порадувало ковельчан святковим новорічним виглядом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію