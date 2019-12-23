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Засудили на сім років: волинянин здійснив 19 крадіжок

Засудили на сім років: волинянин здійснив 19 крадіжок
Волинянина, який вже неодноразово був судимий, знову здійснив дев’ятнадцять крадіжок на суму майже 250 тисяч гривень. За ці злочин він проведе сім років за ґратами.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської, - пише ІА Волинські новини.

Як встановили під час розслідування, раніше судимий волинянин протягом липня-листопада 2015 року скоїв низку крадіжок майна, зокрема, вдалося встановити 19 епізодів. Злочинець орудував у кафе, магазинах, тирі, не гребував займатися злочинним промислом і у громадсській вбиральні. Загалом сума викраденого становила 242 тисяч 597 гривень.

Найбільше вдалося вкрасти чоловіку у Культурно-мистецькому центрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Володимирі-Волинському. Цей злочин обвинувачений здійснив зі спільником. Звідти їм вдалося 3 тисячі доларів 60 євро та 13 тисяч 500 гривень.

Врахувавши всі обставини справи, одному із обвинувачених суд присудив сім років позбавлення волі, натомість інший обвинувачений, який брав участь лише в одному епізоді, проведе за ґратами чотири роки.

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Теги: крадіжка, суд, в'язниця
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