Засудили на сім років: волинянин здійснив 19 крадіжок





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської, -



Як встановили під час розслідування, раніше судимий волинянин протягом липня-листопада 2015 року скоїв низку крадіжок майна, зокрема, вдалося встановити 19 епізодів. Злочинець орудував у кафе, магазинах, тирі, не гребував займатися злочинним промислом і у громадсській вбиральні. Загалом сума викраденого становила 242 тисяч 597 гривень.



Найбільше вдалося вкрасти чоловіку у Культурно-мистецькому центрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Володимирі-Волинському. Цей злочин обвинувачений здійснив зі спільником. Звідти їм вдалося 3 тисячі доларів 60 євро та 13 тисяч 500 гривень.



Врахувавши всі обставини справи, одному із обвинувачених суд присудив сім років позбавлення волі, натомість інший обвинувачений, який брав участь лише в одному епізоді, проведе за ґратами чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який вже неодноразово був судимий, знову здійснив дев’ятнадцять крадіжок на суму майже 250 тисяч гривень. За ці злочин він проведе сім років за ґратами.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської, - пише ІА Волинські новини.Як встановили під час розслідування, раніше судимий волинянин протягом липня-листопада 2015 року скоїв низку крадіжок майна, зокрема, вдалося встановити 19 епізодів. Злочинець орудував у кафе, магазинах, тирі, не гребував займатися злочинним промислом і у громадсській вбиральні. Загалом сума викраденого становила 242 тисяч 597 гривень.Найбільше вдалося вкрасти чоловіку у Культурно-мистецькому центрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Володимирі-Волинському. Цей злочин обвинувачений здійснив зі спільником. Звідти їм вдалося 3 тисячі доларів 60 євро та 13 тисяч 500 гривень.Врахувавши всі обставини справи, одному із обвинувачених суд присудив сім років позбавлення волі, натомість інший обвинувачений, який брав участь лише в одному епізоді, проведе за ґратами чотири роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію