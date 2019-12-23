Засудили на сім років: волинянин здійснив 19 крадіжок
Сьогодні, 07:36
Волинянина, який вже неодноразово був судимий, знову здійснив дев’ятнадцять крадіжок на суму майже 250 тисяч гривень. За ці злочин він проведе сім років за ґратами.
Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської, - пише ІА Волинські новини.
Як встановили під час розслідування, раніше судимий волинянин протягом липня-листопада 2015 року скоїв низку крадіжок майна, зокрема, вдалося встановити 19 епізодів. Злочинець орудував у кафе, магазинах, тирі, не гребував займатися злочинним промислом і у громадсській вбиральні. Загалом сума викраденого становила 242 тисяч 597 гривень.
Найбільше вдалося вкрасти чоловіку у Культурно-мистецькому центрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Володимирі-Волинському. Цей злочин обвинувачений здійснив зі спільником. Звідти їм вдалося 3 тисячі доларів 60 євро та 13 тисяч 500 гривень.
Врахувавши всі обставини справи, одному із обвинувачених суд присудив сім років позбавлення волі, натомість інший обвинувачений, який брав участь лише в одному епізоді, проведе за ґратами чотири роки.
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Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської, - пише ІА Волинські новини.
Як встановили під час розслідування, раніше судимий волинянин протягом липня-листопада 2015 року скоїв низку крадіжок майна, зокрема, вдалося встановити 19 епізодів. Злочинець орудував у кафе, магазинах, тирі, не гребував займатися злочинним промислом і у громадсській вбиральні. Загалом сума викраденого становила 242 тисяч 597 гривень.
Найбільше вдалося вкрасти чоловіку у Культурно-мистецькому центрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Володимирі-Волинському. Цей злочин обвинувачений здійснив зі спільником. Звідти їм вдалося 3 тисячі доларів 60 євро та 13 тисяч 500 гривень.
Врахувавши всі обставини справи, одному із обвинувачених суд присудив сім років позбавлення волі, натомість інший обвинувачений, який брав участь лише в одному епізоді, проведе за ґратами чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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