Лікарка розповіла про користь і шкоду мандаринів
Сьогодні, 03:11
Колишня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун назвала мандарини “зимовими насінням”. А також закликала не їсти їх кілограмами.
На своїй сторінці у Facebook вона зробила добірку фактів про мандарини під гештегом #абивибулиздорові, - пише ukrhealth.net
“Мандарини називають зимовими насінням. Багато людей їх чистять і поїдають кілограмами. Ще їм приписують виникнення алергії, “діатезу” (атопічного дерматиту) і лікування застуд, як і лимонів… Але все з цього правда”, – написала лікарка.
Супрун розповіла, мандарини без сумніву корисні, містять багато вітамінів і поживних речовин для мікрофлори кишечника. Але водночас вони дуже солодкі – що не так вже й добре. Крім цього, рН мандаринів становить від 3 до 3.5. З усіх цитрусових вони найменш кислі, однак кислотність нижче 5.5 шкодить емалі зубів. Тому після поїдання цих фруктів необхідно прополоскати рот, а потім ретельно почистити зуби пастою.
У зв’язку з цим лікарка порадила, скільки саме можна з’їсти мандаринів. Так, дорослій людині, яка не худне, не має цукрового діабету 1 типу і не є важкоатлетом, на добу потрібно 225-325 грамів вуглеводів. А це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти.
Дітям, звісно, вуглеводів потрібно значно менше, тому їм слід або їсти декілька мандаринів, або відмовитися від перших того дня.
“Це була м’яка версія поради щодо кількості, з любов’ю до вас. А сувора версія така: згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин чи одне щось інше. Дорослим – по дві порції. Лише вагітні жінки і підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна “аж” чотири”, – розвінчала міф лікарка.
Також ексчиновниця розповіла, що ударні дози вітаміну С, який містять улюблені для багатьох новорічні фрукти, не лікують застуди.
“Мандаринами лікуватися не вийде. Але так, достатнє споживання вітаміну С частково запобігає застудним захворюванням, та й вітамін С нам завжди потрібен. Знайте свій організм, пам’ятайте про помірність в усьому і здоровий глузд, їжте мандарини та інші фрукти і корисну їжу навесні й увесь рік”, – підсумувала Супрун.
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На своїй сторінці у Facebook вона зробила добірку фактів про мандарини під гештегом #абивибулиздорові, - пише ukrhealth.net
“Мандарини називають зимовими насінням. Багато людей їх чистять і поїдають кілограмами. Ще їм приписують виникнення алергії, “діатезу” (атопічного дерматиту) і лікування застуд, як і лимонів… Але все з цього правда”, – написала лікарка.
Супрун розповіла, мандарини без сумніву корисні, містять багато вітамінів і поживних речовин для мікрофлори кишечника. Але водночас вони дуже солодкі – що не так вже й добре. Крім цього, рН мандаринів становить від 3 до 3.5. З усіх цитрусових вони найменш кислі, однак кислотність нижче 5.5 шкодить емалі зубів. Тому після поїдання цих фруктів необхідно прополоскати рот, а потім ретельно почистити зуби пастою.
У зв’язку з цим лікарка порадила, скільки саме можна з’їсти мандаринів. Так, дорослій людині, яка не худне, не має цукрового діабету 1 типу і не є важкоатлетом, на добу потрібно 225-325 грамів вуглеводів. А це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти.
Дітям, звісно, вуглеводів потрібно значно менше, тому їм слід або їсти декілька мандаринів, або відмовитися від перших того дня.
“Це була м’яка версія поради щодо кількості, з любов’ю до вас. А сувора версія така: згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин чи одне щось інше. Дорослим – по дві порції. Лише вагітні жінки і підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна “аж” чотири”, – розвінчала міф лікарка.
Також ексчиновниця розповіла, що ударні дози вітаміну С, який містять улюблені для багатьох новорічні фрукти, не лікують застуди.
“Мандаринами лікуватися не вийде. Але так, достатнє споживання вітаміну С частково запобігає застудним захворюванням, та й вітамін С нам завжди потрібен. Знайте свій організм, пам’ятайте про помірність в усьому і здоровий глузд, їжте мандарини та інші фрукти і корисну їжу навесні й увесь рік”, – підсумувала Супрун.
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