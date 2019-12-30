У Луцьку вночі горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Пожежа трапилася 31 грудня о 22:30 у будинку, в якому проживає дві сім'ї.



Жителі стверджують, коли пропало світло, то вийшли з квартири й побачили, як палає дах у лівій частині будинку. На місці пожежі працювали три екіпажі пожежної автоцистерни, електрики, патрульні, газова служба та медики.



Пожежу вдалося загасити. На щастя, потерпілих немає. Причини пожежі встановлюються.



Як стало відомо згодом, причиною пожежі могло стати коротке замикання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Механічній у житловому будинку горів дах.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Пожежа трапилася 31 грудня о 22:30 у будинку, в якому проживає дві сім'ї.Жителі стверджують, коли пропало світло, то вийшли з квартири й побачили, як палає дах у лівій частині будинку. На місці пожежі працювали три екіпажі пожежної автоцистерни, електрики, патрульні, газова служба та медики.Пожежу вдалося загасити. На щастя, потерпілих немає. Причини пожежі встановлюються.Як стало відомо згодом, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

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