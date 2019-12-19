На Волині зловили злодій, який вкрав 28 шин





Про це пише газета



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області злодія впіймали по «гарячих» слідах. Тепер вони з’ясовують, що збирався робити з краденим односельчанин потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 52-річної жительки села Скобелка Горохівського району із господарського приміщення злодій вкрав 28 шин. У будівлю за наживою нвідомй проник, пошкодивши вікно.Про це пише газета Волинь-нова Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області злодія впіймали по «гарячих» слідах. Тепер вони з’ясовують, що збирався робити з краденим односельчанин потерпілої.

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