На Волині зловили злодій, який вкрав 28 шин
Сьогодні, 09:53
У 52-річної жительки села Скобелка Горохівського району із господарського приміщення злодій вкрав 28 шин. У будівлю за наживою нвідомй проник, пошкодивши вікно.
Про це пише газета Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області злодія впіймали по «гарячих» слідах. Тепер вони з’ясовують, що збирався робити з краденим односельчанин потерпілої.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області злодія впіймали по «гарячих» слідах. Тепер вони з’ясовують, що збирався робити з краденим односельчанин потерпілої.
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