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У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО

У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО
Вночі 1 січня у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав пішохід.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 4-ї години ночі на вулиці Гулака-Артемовського.

Зі слів очевидців, чоловік раптово вискочив на дорогу із двору будинку і потрапив під колеса легковика. Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.

Автівка отримала механічні ушкодження, зокрема, у легковика розбите лобове скло.

На місці пригоди працювали патрульні та медики.

У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО
У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО
У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО

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Теги: Луцьк, пішохід
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