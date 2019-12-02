У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО





Про це



Аварія трапилась близько 4-ї години ночі на вулиці Гулака-Артемовського.



Зі слів очевидців, чоловік раптово вискочив на дорогу із двору будинку і потрапив під колеса легковика. Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.



Автівка отримала механічні ушкодження, зокрема, у легковика розбите лобове скло.



На місці пригоди працювали патрульні та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 1 січня у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав пішохід.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилась близько 4-ї години ночі на вулиці Гулака-Артемовського.Зі слів очевидців, чоловік раптово вискочив на дорогу із двору будинку і потрапив під колеса легковика. Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.Автівка отримала механічні ушкодження, зокрема, у легковика розбите лобове скло.На місці пригоди працювали патрульні та медики.

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