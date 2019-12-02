У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО
Сьогодні, 10:12
Вночі 1 січня у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав пішохід.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 4-ї години ночі на вулиці Гулака-Артемовського.
Зі слів очевидців, чоловік раптово вискочив на дорогу із двору будинку і потрапив під колеса легковика. Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.
Автівка отримала механічні ушкодження, зокрема, у легковика розбите лобове скло.
На місці пригоди працювали патрульні та медики.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 4-ї години ночі на вулиці Гулака-Артемовського.
Зі слів очевидців, чоловік раптово вискочив на дорогу із двору будинку і потрапив під колеса легковика. Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.
Автівка отримала механічні ушкодження, зокрема, у легковика розбите лобове скло.
На місці пригоди працювали патрульні та медики.
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