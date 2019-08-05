Як повернути здоров'я після новорічного застілля: поради лікаря-дієтолога





Про те, як швидко відновитися після Нового року розповіла лікарка-дієтолог та імунолог, фахівець з генетики Людмила Гончарова, - пише



Насамперед, за її словами, зранку 1 січня стане в нагоді велика кількість чистої питної води. Також з раціону краще виключити всі смажені та жирні продукти.



"Вода, вода, і ще раз вода. І намагаємося перейти на правильно приготовлені продукти – все запечене, або відварене, або на пару", – порадила Гончарова.



Медичка спростувала поширений міф про те, що підвищена активність допомагає швидше реабілітувати організм.



"Розносити токсини з крові – так. Але не реабілітувати організм. Дві-три доби не займайтеся активно спортом, спробуйте "промити" себе", – наголосила вона.



У деяких випадках, на думку Гончарової, можна вдатися до допомоги сорбентів (активованого вугілля, ентеросгеля тощо). Однак найкраще приймати їх під наглядом лікаря, щоб не виникло запальних процесів.



"Потрібно пам'ятати, що сорбент поєднує всі ці білкові, бактеріальні структури (в шлунку. – Ред.). Але йому потрібна вода, щоб вийти. Тобто ви розводите пакетик сорбенту на склянку води – і потім запийте обов'язково ще 2 склянками води . Щоб все це вийшло з вас", – пояснила фахівчиня.





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