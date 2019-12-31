Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Сьогодні, 11:15
У новорічну ніч намагались пограбувати супермаркет у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, зловмисник намагався проникнути у магазин «Наш край», що на вулиці Ковельській, навпроти зупинки «Братський міст».
Як розповів місцевий житель, невідомий чоловік вдарив ногою його припаркований автомобіль. Через спрацювання сигналізації лучанин вийшов у двір і побачив як той самий чоловік намагається проникнути в супермаркет та викликав поліцію.
Відомо, що зловмисник розбив скло у дверях магазину.
Правоохоронці затримали чоловіка.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, зловмисник намагався проникнути у магазин «Наш край», що на вулиці Ковельській, навпроти зупинки «Братський міст».
Як розповів місцевий житель, невідомий чоловік вдарив ногою його припаркований автомобіль. Через спрацювання сигналізації лучанин вийшов у двір і побачив як той самий чоловік намагається проникнути в супермаркет та викликав поліцію.
Відомо, що зловмисник розбив скло у дверях магазину.
Правоохоронці затримали чоловіка.
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