Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, зловмисник намагався проникнути у магазин «Наш край», що на вулиці Ковельській, навпроти зупинки «Братський міст».



Як розповів місцевий житель, невідомий чоловік вдарив ногою його припаркований автомобіль. Через спрацювання сигналізації лучанин вийшов у двір і побачив як той самий чоловік намагається проникнути в супермаркет та викликав поліцію.



Відомо, що зловмисник розбив скло у дверях магазину.



Правоохоронці затримали чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч намагались пограбувати супермаркет у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, зловмисник намагався проникнути у магазин «Наш край», що на вулиці Ковельській, навпроти зупинки «Братський міст».Як розповів місцевий житель, невідомий чоловік вдарив ногою його припаркований автомобіль. Через спрацювання сигналізації лучанин вийшов у двір і побачив як той самий чоловік намагається проникнути в супермаркет та викликав поліцію.Відомо, що зловмисник розбив скло у дверях магазину.Правоохоронці затримали чоловіка.

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