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Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана

Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
У новорічну ніч намагались пограбувати супермаркет у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, зловмисник намагався проникнути у магазин «Наш край», що на вулиці Ковельській, навпроти зупинки «Братський міст».

Як розповів місцевий житель, невідомий чоловік вдарив ногою його припаркований автомобіль. Через спрацювання сигналізації лучанин вийшов у двір і побачив як той самий чоловік намагається проникнути в супермаркет та викликав поліцію.

Відомо, що зловмисник розбив скло у дверях магазину.

Правоохоронці затримали чоловіка.

Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана

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Теги: супермаркет, Луцьк, пограбування
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