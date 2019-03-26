Бійки, крадіжки, конфлікти: як на Волині минула новорічна ніч

Сім десятків викликів опрацювали луцькі патрульні в новорічну ніч.Зазначається, що з них - 14 стосувались порушення тиші, 4 – домашнього насильства, 7 – інших тілесних ушкоджень, 3 – бійок, 6 – конфліктів, 5 - крадіжок тощо, - пише патрульна поліція Волинської області.Також склали 4 протоколи за ст. 130 КУпАП, тобто виявили і оформили чотирьох водіїв, які керували автомобілями в стані сп’яніння. Поліцейські винесли 24 постанови про порушення ПДР водіями та 4 рази викликали швидку медичну допомогу.А ковельські патрульні в новорічну ніч опрацювали 12 викликів, з них, зокрема, 2 – про бійку та 3 – про конфлікти. Винесли 4 постанови про порушення ПДР та склали 1 протокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).