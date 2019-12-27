Вихідні у січні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
У січні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних.
У цьому місяці відзначають два державні свята, які передбачають додаткові вихідні для українців, - пише УНІАН.
В перший місяць нового року буде 3 офіційних вихідних дні – 1 січня (Новий рік), 6 січня (Святвечір), 7 січня (Різдво Христове). У Кабміні 6 січня вирішили зробити вихідним. Тому українці будуть відпочивати чотири дні поспіль і робочий тиждень почнуть в середу 8 січня. Втім, додатковий день для відпочинку доведеться відпрацювати. Тому, субота, 11 січня буде робочою.
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У цьому місяці відзначають два державні свята, які передбачають додаткові вихідні для українців, - пише УНІАН.
В перший місяць нового року буде 3 офіційних вихідних дні – 1 січня (Новий рік), 6 січня (Святвечір), 7 січня (Різдво Христове). У Кабміні 6 січня вирішили зробити вихідним. Тому українці будуть відпочивати чотири дні поспіль і робочий тиждень почнуть в середу 8 січня. Втім, додатковий день для відпочинку доведеться відпрацювати. Тому, субота, 11 січня буде робочою.
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