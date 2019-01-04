На Львівщині врятували туристів, які заблукали у горах
Сьогодні, 12:16
На Львівщині 31 грудня рятувальники надали допомогу 6-ом туристам – лижникам, які травмувались під час катання на горі Високий Верх.
Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм допомогу, - пише ГУ ДСНС України у Львівській обаласті.
Також 31 грудня о 18:43 на номер 101 поступив дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала. На пошуки була відправлена пошуково-рятувальна група в кількості 6 рятувальників. Незабаром туристів знайшли, медичної допомоги вони не потребували. Для пошуків залучили снігохід та 2 повнопривідних рятувальних автомобілів Mitsubishi L-200.
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Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм допомогу, - пише ГУ ДСНС України у Львівській обаласті.
Також 31 грудня о 18:43 на номер 101 поступив дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала. На пошуки була відправлена пошуково-рятувальна група в кількості 6 рятувальників. Незабаром туристів знайшли, медичної допомоги вони не потребували. Для пошуків залучили снігохід та 2 повнопривідних рятувальних автомобілів Mitsubishi L-200.
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