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На Львівщині врятували туристів, які заблукали у горах

На Львівщині врятували туристів, які заблукали у горах
На Львівщині 31 грудня рятувальники надали допомогу 6-ом туристам – лижникам, які травмувались під час катання на горі Високий Верх.

Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм допомогу, - пише ГУ ДСНС України у Львівській обаласті.

Також 31 грудня о 18:43 на номер 101 поступив дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала. На пошуки була відправлена пошуково-рятувальна група в кількості 6 рятувальників. Незабаром туристів знайшли, медичної допомоги вони не потребували. Для пошуків залучили снігохід та 2 повнопривідних рятувальних автомобілів Mitsubishi L-200.


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Теги: гори, туристи
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