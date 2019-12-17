Дві сестрички з Волині потребують коштів на лікування
Сьогодні, 11:29
Жителька села Грузятин Маневицького району Марія Власюк звертається до усіх небайдужих з проханням про допомогу в лікуванні двох її доньок з інвалідністю.
З проханням про допомогу багатодітна родина звернулася до мережі Район.in.ua.
Старша донька Власюк Софія Валеріївна потребує оперативного втручання для лікування четвертої стадії сколіозу. На операцію потрібно понад 200 000 гривень.
Молодша донька Власюк Ольга Валеріївна також потребує оперативного втручання. Запланували операції на серце та ногу.
Для багатодітної сім'ї швидко зібрати гроші не вдасться, тому вони просять про допомогу у небайдужих людей. Термін збору коштів – 6 місяців.
Карта ПриватБанку 4149 4991 3489 4433 – мама Власюк Марія Трифонівна. Телефон: 068 03 45 396.
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З проханням про допомогу багатодітна родина звернулася до мережі Район.in.ua.
Старша донька Власюк Софія Валеріївна потребує оперативного втручання для лікування четвертої стадії сколіозу. На операцію потрібно понад 200 000 гривень.
Молодша донька Власюк Ольга Валеріївна також потребує оперативного втручання. Запланували операції на серце та ногу.
Для багатодітної сім'ї швидко зібрати гроші не вдасться, тому вони просять про допомогу у небайдужих людей. Термін збору коштів – 6 місяців.
Карта ПриватБанку 4149 4991 3489 4433 – мама Власюк Марія Трифонівна. Телефон: 068 03 45 396.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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