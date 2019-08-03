У Луцьку вандали знищили ліхтар
Сьогодні, 12:01
У Луцьку невідомі зламали ліхтар на вулиці Стрілецькій.
Про це "Конкуренту" повідомили очевидці.
Нагадаємо, що нещодавно були понищені ліхтарі у сквері. Також нещодавно відеокамери зафіксували двох дівчат, які намагались пошкодили новорічну інсталяцію на вулиці Лесі Українки.
А увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.
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Про це "Конкуренту" повідомили очевидці.
Нагадаємо, що нещодавно були понищені ліхтарі у сквері. Також нещодавно відеокамери зафіксували двох дівчат, які намагались пошкодили новорічну інсталяцію на вулиці Лесі Українки.
А увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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