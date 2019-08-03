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У Луцьку вандали знищили ліхтар

У Луцьку вандали знищили ліхтар
У Луцьку невідомі зламали ліхтар на вулиці Стрілецькій.

Про це "Конкуренту" повідомили очевидці.

Нагадаємо, що нещодавно були понищені ліхтарі у сквері. Також нещодавно відеокамери зафіксували двох дівчат, які намагались пошкодили новорічну інсталяцію на вулиці Лесі Українки.

А увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.
У Луцьку вандали знищили ліхтар
У Луцьку вандали знищили ліхтар

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Теги: ліхтар, вандали
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