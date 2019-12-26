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Судили волинянина, який п'яним їздив по місту

Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
У Ковелі судили 29-річного чоловіка, який їздив п'яним за кермом.

У суді чоловік розповів, що відпочивав у клубі «Кіно», але не керував іномаркою Volkswagen Passat в стані алкогольного сп’яніння, - пише Район.Ковель.

Нібито в нього виник конфлікт з незнайомими шістьма особами, від яких заховався у автомобілі. Ці люди його витягли, а коли побачили, що він п’яний, то повалили на землю і викликали поліцію. Поліцейським казав, що дійсно ці особи «заважали йому здійснити маневр автомобілем».

Працівниця нічного клубу розказала на суді, що з братом стояла та чекала таксі і бачила, як їхав Volkswagen Passat та зупинився. По тому, як їхала машина і здавала назад, де стояли люди, то останні зрозуміли, що водій перебуває у нетверезому стані. Присутні хлопці не дали йому їхати далі, витягнули із салону та поклали на землю, поки не прибула поліція. Алкотестер підтвердив, що кермувальник був у нетверезому стані.

Суддя врахувала, що порушник офіційно ніде не працює та не має доходу, але є працездатного віку. Його оштрафували за перебування за кермом у нетверезому стані на 10200 гривень та позбавили прав водія на один рік.

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Теги: суд, волинянин
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