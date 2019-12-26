Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 19:37
У Ковелі судили 29-річного чоловіка, який їздив п'яним за кермом.
У суді чоловік розповів, що відпочивав у клубі «Кіно», але не керував іномаркою Volkswagen Passat в стані алкогольного сп’яніння, - пише Район.Ковель.
Нібито в нього виник конфлікт з незнайомими шістьма особами, від яких заховався у автомобілі. Ці люди його витягли, а коли побачили, що він п’яний, то повалили на землю і викликали поліцію. Поліцейським казав, що дійсно ці особи «заважали йому здійснити маневр автомобілем».
Працівниця нічного клубу розказала на суді, що з братом стояла та чекала таксі і бачила, як їхав Volkswagen Passat та зупинився. По тому, як їхала машина і здавала назад, де стояли люди, то останні зрозуміли, що водій перебуває у нетверезому стані. Присутні хлопці не дали йому їхати далі, витягнули із салону та поклали на землю, поки не прибула поліція. Алкотестер підтвердив, що кермувальник був у нетверезому стані.
Суддя врахувала, що порушник офіційно ніде не працює та не має доходу, але є працездатного віку. Його оштрафували за перебування за кермом у нетверезому стані на 10200 гривень та позбавили прав водія на один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суді чоловік розповів, що відпочивав у клубі «Кіно», але не керував іномаркою Volkswagen Passat в стані алкогольного сп’яніння, - пише Район.Ковель.
Нібито в нього виник конфлікт з незнайомими шістьма особами, від яких заховався у автомобілі. Ці люди його витягли, а коли побачили, що він п’яний, то повалили на землю і викликали поліцію. Поліцейським казав, що дійсно ці особи «заважали йому здійснити маневр автомобілем».
Працівниця нічного клубу розказала на суді, що з братом стояла та чекала таксі і бачила, як їхав Volkswagen Passat та зупинився. По тому, як їхала машина і здавала назад, де стояли люди, то останні зрозуміли, що водій перебуває у нетверезому стані. Присутні хлопці не дали йому їхати далі, витягнули із салону та поклали на землю, поки не прибула поліція. Алкотестер підтвердив, що кермувальник був у нетверезому стані.
Суддя врахувала, що порушник офіційно ніде не працює та не має доходу, але є працездатного віку. Його оштрафували за перебування за кермом у нетверезому стані на 10200 гривень та позбавили прав водія на один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Вихідні у січні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 19:37
Де на Волині не буде світла 2 січня
Сьогодні, 19:00
Медіа