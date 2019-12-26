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В Одесі сталася пожежа у гуртожитку: евакуювали 50 людей

В Одесі сталася пожежа у гуртожитку: евакуювали 50 людей
31 грудня сталася пожежа у кімнаті на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, вогнеборці отримали повідомлення про загоряння близько 13:00, - пише УНІАН.

На місці з’ясувалося, що загорівся матрац в одній з кімнат, евакуювати довелося півсотні людей.

"ДСНС з сусідніх кімнат врятовано та виведено на свіже повітря три особи, з будівлі евакуйовано 50 осіб сходовими маршами. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі називають закорочення в електромережі. Збиток встановлюється. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки і 47 представників особового складу.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа. В результаті загинули 16 людей, постраждали більше 30 осіб.


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Теги: пожежа, Одеса
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