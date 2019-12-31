Де на Волині не буде світла 2 січня





Іваничівський район



1. 9:30 - 16:30

с.Заставне вул.Шевченка.



Камінь-Каширський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3, Л-4 КТП-298 09:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Скважина. с.Підцир’я, вул. Савчука

2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-298 14:00 – 17:00 Дитсадок (котельня). с.Підцир’я, вул. Савчука



Ківерцівський район



1 ПЛ0,4 кВ від КТП-157 09:00-17:00

ТОВ "Мрія Старосілля" – ферма с. Хопнів

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2 ПЛ0,4 кВ від КТП-489 09:00-17:00

ФОП Ковальчук Галина Олександрівна – торговий кіоск с.Берестяни вул.Жовтнева,



3 ПЛ0,4 кВ від КТП-249 09:00-17:00

Держ.с/госп. п-во `Олицьке` - бригада с. Носовичі

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Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.

2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова

4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква

с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.



6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)





Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район



1. 10:00-13:00

смт Турійськ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:30 - 16:30с.Заставне вул.Шевченка.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3, Л-4 КТП-298 09:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Скважина. с.Підцир’я, вул. Савчука2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-298 14:00 – 17:00 Дитсадок (котельня). с.Підцир’я, вул. Савчука1 ПЛ0,4 кВ від КТП-157 09:00-17:00ТОВ "Мрія Старосілля" – ферма с. Хопнів----2 ПЛ0,4 кВ від КТП-489 09:00-17:00ФОП Ковальчук Галина Олександрівна – торговий кіоск с.Берестяни вул.Жовтнева,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-249 09:00-17:00Держ.с/госп. п-во `Олицьке` - бригада с. Носовичі----Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103 ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,5 ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церквас.Рудня вул.Центральна, Спортивна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-13:00смт Турійськ

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