Високосний рік 2020: у чому особливості та чого не варто робити





За східним же календарем 2020 році - рік білого сталевого пацюка, які сприяють різним починанням, - пише



Високосний рік - що це?



По науці високосний рік відрізняється від звичайного, тим, що довше на добу, тобто 2020 триватиме 366 днів. Аномалія пояснюється тим, що повний оборот навколо сонця наша планета робить за 365 днів з "хвостиком". За 4 роки "хвостик" збільшується і утворюється один зайвий день, який додають до лютого.



Високосний рік: що не можна робити і чого побоюватися в 2020 році

Тому в 2020 р лютий буде складатися з 29 днів. Здавалося б, ну і що? З точки зору науки, цим все і вичерпується, але тут втручаються забобони.



Чому вважається, що високосний рік несе біди?



Історія високосного року сягає корінням у сиву давнину. Легенда свідчить, що колись Касьян зрадив Бога, за що останній наклав на нього покарання, три роки бідолаху били по голові важким, тупим предметом, а на четвертий опускали з Небес на Землю.



За іншим переказом, святий Касьян поставлений охороняти ворота Пекла, але раз в 4 роки, 29 лютого, він бере відпустку і відправляється відпочити на Землю.



Виходить, що 29 лютого Касьяну добре, а всім погано. Ну відповідно і весь рік буде екстремальним.



Чого слід побоюватися в високосному році?



У 2020 році не рекомендується:



Починати серйозні проекти. Це стосується покупки і продажу нерухомості, укладання контрактів, переїздів на нове місце проживання тощо. Загалом, сидіть весь рік як миша під віником, уникаючи прийняття кардинальних рішень.



В особистому житті та ж картина: не одружуйтесь (не виходьте заміж), не розлучайтеся. Розлучення може виявитися поспішним, а шлюб не довготривалим.



Якщо плануєте завести дитину, відкладіть ідею на рік. Вважається, що дитина, народжена в високосний рік, буде нещасливою.



Уникайте тривалих переїздів (перельотів). Пам'ятайте, що у високосному році катастроф (аварій) в рази більше.



І порада для любителів "тихого полювання", грибників і інших збирачів, вважається, що у високосному році в дарах природи зосереджується максимальна кількість негативної енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2020-й вже прийшов на зміну 2019-му. Цей рік буде високосним, що, як правило, асоціюється у людей з бідами і катастрофами.За східним же календарем 2020 році - рік білого сталевого пацюка, які сприяють різним починанням, - пише Обозреватель. По науці високосний рік відрізняється від звичайного, тим, що довше на добу, тобто 2020 триватиме 366 днів. Аномалія пояснюється тим, що повний оборот навколо сонця наша планета робить за 365 днів з "хвостиком". За 4 роки "хвостик" збільшується і утворюється один зайвий день, який додають до лютого.Високосний рік: що не можна робити і чого побоюватися в 2020 роціТому в 2020 р лютий буде складатися з 29 днів. Здавалося б, ну і що? З точки зору науки, цим все і вичерпується, але тут втручаються забобони.Історія високосного року сягає корінням у сиву давнину. Легенда свідчить, що колись Касьян зрадив Бога, за що останній наклав на нього покарання, три роки бідолаху били по голові важким, тупим предметом, а на четвертий опускали з Небес на Землю.За іншим переказом, святий Касьян поставлений охороняти ворота Пекла, але раз в 4 роки, 29 лютого, він бере відпустку і відправляється відпочити на Землю.Виходить, що 29 лютого Касьяну добре, а всім погано. Ну відповідно і весь рік буде екстремальним.У 2020 році не рекомендується:Починати серйозні проекти. Це стосується покупки і продажу нерухомості, укладання контрактів, переїздів на нове місце проживання тощо. Загалом, сидіть весь рік як миша під віником, уникаючи прийняття кардинальних рішень.В особистому житті та ж картина: не одружуйтесь (не виходьте заміж), не розлучайтеся. Розлучення може виявитися поспішним, а шлюб не довготривалим.Якщо плануєте завести дитину, відкладіть ідею на рік. Вважається, що дитина, народжена в високосний рік, буде нещасливою.Уникайте тривалих переїздів (перельотів). Пам'ятайте, що у високосному році катастроф (аварій) в рази більше.І порада для любителів "тихого полювання", грибників і інших збирачів, вважається, що у високосному році в дарах природи зосереджується максимальна кількість негативної енергії.

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