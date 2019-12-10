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Високосний рік 2020: у чому особливості та чого не варто робити

Високосний рік 2020: у чому особливості та чого не варто робити
2020-й вже прийшов на зміну 2019-му. Цей рік буде високосним, що, як правило, асоціюється у людей з бідами і катастрофами.

За східним же календарем 2020 році - рік білого сталевого пацюка, які сприяють різним починанням, - пише Обозреватель.

Високосний рік - що це?

По науці високосний рік відрізняється від звичайного, тим, що довше на добу, тобто 2020 триватиме 366 днів. Аномалія пояснюється тим, що повний оборот навколо сонця наша планета робить за 365 днів з "хвостиком". За 4 роки "хвостик" збільшується і утворюється один зайвий день, який додають до лютого.

Високосний рік: що не можна робити і чого побоюватися в 2020 році
Тому в 2020 р лютий буде складатися з 29 днів. Здавалося б, ну і що? З точки зору науки, цим все і вичерпується, але тут втручаються забобони.

Чому вважається, що високосний рік несе біди?

Історія високосного року сягає корінням у сиву давнину. Легенда свідчить, що колись Касьян зрадив Бога, за що останній наклав на нього покарання, три роки бідолаху били по голові важким, тупим предметом, а на четвертий опускали з Небес на Землю.

За іншим переказом, святий Касьян поставлений охороняти ворота Пекла, але раз в 4 роки, 29 лютого, він бере відпустку і відправляється відпочити на Землю.

Виходить, що 29 лютого Касьяну добре, а всім погано. Ну відповідно і весь рік буде екстремальним.

Чого слід побоюватися в високосному році?

У 2020 році не рекомендується:

Починати серйозні проекти. Це стосується покупки і продажу нерухомості, укладання контрактів, переїздів на нове місце проживання тощо. Загалом, сидіть весь рік як миша під віником, уникаючи прийняття кардинальних рішень.

В особистому житті та ж картина: не одружуйтесь (не виходьте заміж), не розлучайтеся. Розлучення може виявитися поспішним, а шлюб не довготривалим.

Якщо плануєте завести дитину, відкладіть ідею на рік. Вважається, що дитина, народжена в високосний рік, буде нещасливою.

Уникайте тривалих переїздів (перельотів). Пам'ятайте, що у високосному році катастроф (аварій) в рази більше.

І порада для любителів "тихого полювання", грибників і інших збирачів, вважається, що у високосному році в дарах природи зосереджується максимальна кількість негативної енергії.

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Теги: високосний рік, 2020, заборони, прикмети
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