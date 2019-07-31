Хотів привітати друзів з Новим роком: у Рівному з вікна багатоповерхівки випав хлопець





Подія сталася на вулиці Бухала опів на другу ночі. Молодик випав з вікна другого поверху багатоповерхівки, намагаючись вилізти на трубу, щоб привітати друзів з Новим роком, - пише



На місце викликали медиків, які констатували кататравму. Рівнинин був госпіталізований. Молодик мав явні ознаки сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бурхливою видалася ніч для 20-річного рівнянина, який прагнув оригінально привітати друзів зі святом. В результаті хлопець випав з вікна.Подія сталася на вулиці Бухала опів на другу ночі. Молодик випав з вікна другого поверху багатоповерхівки, намагаючись вилізти на трубу, щоб привітати друзів з Новим роком, - пише Рівне вечірнє На місце викликали медиків, які констатували кататравму. Рівнинин був госпіталізований. Молодик мав явні ознаки сп’яніння.

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