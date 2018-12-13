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Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників

Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка Алла Філюк шиє чудові лялечки під брендом «Ляля Бяка».

За освітою жінка – психолог, - пишуть Волинські новини.

«Народилася й виросла я в Ратному, по закінченні школи вступила до тодішнього ВДУ на психологічний факультет. Після закінчення університету трохи працювала за спеціальністю, трохи не за спеціальністю, – розповідає про себе. – А потім мене потягнуло на хендмейд. Якось ішла Півничним ринком і в одному з магазинчиків побачила м’які іграшки ручної роботи. Вони мені дуже сподобалися, вирішила й собі спробувати пошити. Прийшла додому, подивилася в інтернеті, як це робити і… купила вживану швейну машинку. Почала шити іграшки, приносила на роботу, показувала колегам. Так у мене стали з’являтися замовлення. А коли народився синочок, я вже з декрету на роботу й не вийшла. Зрозуміла, що можна поєднувати приємне з корисним: робити те, що подобається, ще й на тому заробляти».

Загалом, для людини творчої сидіти в офісі з дев’ятої до шостої і працювати з паперами – ще те випробування, зізнається майстриня. «Оскільки я психолог за освітою, то маю в планах проводити заняття з арттерапії, – ділиться планами Алла. – Адже за допомогою творчості зможу допомагати і дорослим, і дітям. Наприклад, коли дитину щось тривожить, або ж їй складно адаптуватися в школі, під час творчого процесу це можна пропрацьовувати. Нині я їжджу в Київ на навчання, підвищую свою кваліфікацію. Думаю, це перспективний напрямок».

Як і будь-яка людина з великим добрим серцем, пані Алла не стоїть осторонь, коли її просять долучитися до якогось благодійного проєкту, дає свої іграшки на благодійні ярмарки.

«Коли до мене звертаються з проханням пошити ляльку, наприклад, на подарунок, то мені потрібна певна інформація про людину, для якої шитиму, – розповідає про особливості роботи майстриня. – Якщо це портретна лялька, тобто схожа на людину, для якої призначена (це, до речі, нині дуже модно), то мені треба знати, який у неї колір волосся, зачіска, стиль тощо. Не обов’язкова навіть фотографія. Я ж не можу промалювати на ляльці обличчя, а от відтворити форму зачіски, елементи одягу, атрибути професії – легко. Але часто так буває, що мені просто описують людину і я інтуїтивно вгадую, який вона має вигляд. Ляльки виходять дуже схожими на своїх майбутніх власників».

Секрет успіху, каже Алла Філюк, у тому, що вона робить те, що любить. «Я не можу віддати людині іграшку, яка мені не подобається. Звісно, в кожного свій смак. Але коли робиш щось з душею, пропускаєш через себе, то така робота точно нестиме лишень позитивну енергетику й неодмінно сподобається тому, для кого призначена – У мене буває так, що іграшка народжується дуже швидко та легко, а іноді доводиться зазнати мук творчості: то одяг переробляєш, то волосся», – розповідає жінка.

Вбрання та взуття для своїх лялечок пані Алла і сама створює, і в інтернеті замовляє. Усе залежить від побажань клієнта. «Хтось хоче, щоб лялечка була в кедах і мала волоссячко, схоже на натуральне, тоді це замовляю, а деякі лялі мають волосся з ниток і взуття з тканини – таке сама роблю, – пояснює майстриня. – Важливо знати й вік того, для кого призначена лялька. Якщо це для дитини, то матеріали мають бути більш натуральними й практичними, приємними на дотик. Коли лялька для дорослих, то вона, найімовірніше, буде інтер’єрною, там уже можна замовити штучне волосся, кросівочки. Часто шапочки, шалики, кофтинки для ляльок мені в’яже мама. Ще маю в цьому помічницю – юну сусідку, вона теж залюбки створює одяг для лялечок».

Майстер-класи Алли Філюк розпочалися із маленької затишної кав’ярні «Альваро». «Три роки тому тут я вперше провела майстер-клас із виготовлення ведмедика, – пригадує жінка. – Тоді прийшли сусідка і ще одна дівчинка. Але щотижня охочих ставало все більше й мені вже було ніяково займати місце в цій компактній кав’ярні. Тож вирішила шукати приміщення під майстерню. Але не суто для себе, а для того, щоб там можна було вчити дітей».

Алла Філюк каже, що не ставить дітей у якісь рамки під час творчості: «У мене є заготовки, а вони вже самі обирають собі колір тканини, волосся, взуття лялечок тощо. Одне слово, починають фантазувати. Дуже часто в моїх клієнтів у результаті виходить автопортрет».

У середньому майстер-клас триває приблизно дві години. «Звісно, багато залежить від віку дітей і того, скільки їх прийшло. Вони тут і працюють, і релаксують, – провадить майстриня. – Після майстер-класів дітки біжать додому щасливі, адже іграшка, створена власноруч, особлива. Якось одна мама розповіла, що її дитина замовила майстер-клас у «Лялі Бяки» Миколаєві! Можу похвалитися тим, що одна дівчинка, яка є шанувальницею Наді Дорофеєвої, шила в мене для кумира дві ляльки. Одну дарувала їй у Рівному, другу – в Луцьку. А ще одна дівчинка створювала ляльку для Тіни Кароль. Приходять до мене й хлопчики, аби пошити ляльку для когось із друзів, або ж для мами чи бабусі».

Пані Алла зізнається, що всі клієнти для неї – особливі, адже в кожній роботі вона викладається по максимуму. Чимало її ляльок «емігрували» до США, Італії, Іспанії та інших країн. «За кордон часто просять пошити ляльку в національних строях. Одна з моїх улюблених – жінка з немовлятком на руках», – ділиться майстриня.

Жінка каже, що їй дуже добре працюється увечері, коли вкладе чоловіка з сином спати. Тоді вона вмикає собі якусь лаунж-музику, заварює чайок та береться до роботи. А загалом, творчий настрій для неї може створити навіть споглядання тканин. «Я дивлюся на тканину, намистинки, ґудзички і вже знаю, що пошию», – усміхається.

Аби відволіктися й набратися сил та енергії для творчості, Алла змінює обстановку – їде на кілька днів з міста. «Нині от поєдную це із навчанням, коли їжджу до Києва, – усміхається. – Виїжджаю на день раніше й просто гуляю містом або насолоджуюся краєвидами. Робота з людьми потребує неабиякого ресурсу. Але для відновлення й перезавантаження мені достатньо два-три дні. І вже знову хочеться щось робити».

Оксана ГОЛОВІЙ

Фото з особистого архіву Алли ФІЛЮК

Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників

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Теги: майстриня, ляльки
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