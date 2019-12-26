Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі
Сьогодні, 15:26
Притягнули до відповідальності чоловіка, який через «Устилуг» намагався провезти 130 кілограмів продуктів із Польщі в Україну.
Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт “Княжий Град”.
53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування.
М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика 134 кілограми продуктів.
За незаконне “підприємництво” чоловік сплатить штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів тобто 3 736 гривень, а 134 кілограмів продуктів харчування конфіскували у дохід держави.
Авто з документами, у якому чоловік перевозив товар, повернули власнику.
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Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт “Княжий Град”.
53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування.
М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика 134 кілограми продуктів.
За незаконне “підприємництво” чоловік сплатить штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів тобто 3 736 гривень, а 134 кілограмів продуктів харчування конфіскували у дохід держави.
Авто з документами, у якому чоловік перевозив товар, повернули власнику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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