Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі





Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт



53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування.



М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика 134 кілограми продуктів.



За незаконне “підприємництво” чоловік сплатить штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів тобто 3 736 гривень, а 134 кілограмів продуктів харчування конфіскували у дохід держави.



Авто з документами, у якому чоловік перевозив товар, повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Притягнули до відповідальності чоловіка, який через «Устилуг» намагався провезти 130 кілограмів продуктів із Польщі в Україну.Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт “Княжий Град”. 53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування.М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика 134 кілограми продуктів.За незаконне “підприємництво” чоловік сплатить штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів тобто 3 736 гривень, а 134 кілограмів продуктів харчування конфіскували у дохід держави.Авто з документами, у якому чоловік перевозив товар, повернули власнику.

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