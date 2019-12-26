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Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі

Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі
Притягнули до відповідальності чоловіка, який через «Устилуг» намагався провезти 130 кілограмів продуктів із Польщі в Україну.

Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт “Княжий Град”.

53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування.

М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика 134 кілограми продуктів.

За незаконне “підприємництво” чоловік сплатить штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів тобто 3 736 гривень, а 134 кілограмів продуктів харчування конфіскували у дохід держави.

Авто з документами, у якому чоловік перевозив товар, повернули власнику.

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Теги: суд, штраф
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