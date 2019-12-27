Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер, 2 січня, очікують хмарну погоду, без істотних опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
"Луцьк. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вiтер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 3 морозу, вдень 1-3 тепла", - йдеться у повідомлені.
А по Волинській області загалом теж – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер західний – 7-12 м/с. Температура вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
"Луцьк. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вiтер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 3 морозу, вдень 1-3 тепла", - йдеться у повідомлені.
А по Волинській області загалом теж – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер західний – 7-12 м/с. Температура вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Вихідні у січні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 19:37
Де на Волині не буде світла 2 січня
Сьогодні, 19:00
Медіа