Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня





Про це йдеться на сайті



"Луцьк. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вiтер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 3 морозу, вдень 1-3 тепла", - йдеться у повідомлені.



А по Волинській області загалом теж – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер західний – 7-12 м/с. Температура вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 2 січня, очікують хмарну погоду, без істотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру "Луцьк. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вiтер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 3 морозу, вдень 1-3 тепла", - йдеться у повідомлені.А по Волинській області загалом теж – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер західний – 7-12 м/с. Температура вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

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