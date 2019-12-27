вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
У Волинській області у четвер, 2 січня, очікують хмарну погоду, без істотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

"Луцьк. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вiтер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 3 морозу, вдень 1-3 тепла", - йдеться у повідомлені.

А по Волинській області загалом теж – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вiтер західний – 7-12 м/с. Температура вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь, 2 січня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Вихідні у січні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 19:37
Де на Волині не буде світла 2 січня
Сьогодні, 19:00
У луцькі заклади освіти закуплять макаронів на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину
27 грудень, 2019, 13:56
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада
19 листопад, 2019, 20:00
На Волині 14 листопада прогнозують дощ та вітер На Волині 14 листопада прогнозують дощ та вітер
13 листопад, 2019, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада
01 листопад, 2019, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихідні у січні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 19:37
 0
Де на Волині не буде світла 2 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У луцькі заклади освіти закуплять макаронів на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8