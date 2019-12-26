Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині

В Житомирській області 40-річний чоловік потрапив у реанімацію в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року.Так, 1 січня до реанімаційного відділення лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізували мешканця села Миколаївка Ємільчинського району, - інформує ДСНС України у Житомирській області.Як з’ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют від чого останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.