Помер відомий луцький лікар

Ігор Гордійчук.



Сумну звістку



«Колектив Ковельського МТМО висловлює глибоку скорботу з приводу передчасної смерті Гордійчука Ігоря Леонідовича, завідувача відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні.



Він був хорошою, чуйною, високопорядною людиною, професіоналом своєї справи. Ігор Леонідович був для нас прикладом відданості та любові до медицини та неодноразово ділився своїм безцінним досвідом з нами», − йдеться у повідомленні.

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