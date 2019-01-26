Помер відомий луцький лікар
01 січень, 21:20
Помер завідувач відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні Ігор Гордійчук.
Сумну звістку повідомили на сторінці у фейсбуці Ковельське МТМО.
«Колектив Ковельського МТМО висловлює глибоку скорботу з приводу передчасної смерті Гордійчука Ігоря Леонідовича, завідувача відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні.
Він був хорошою, чуйною, високопорядною людиною, професіоналом своєї справи. Ігор Леонідович був для нас прикладом відданості та любові до медицини та неодноразово ділився своїм безцінним досвідом з нами», − йдеться у повідомленні.
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Сумну звістку повідомили на сторінці у фейсбуці Ковельське МТМО.
«Колектив Ковельського МТМО висловлює глибоку скорботу з приводу передчасної смерті Гордійчука Ігоря Леонідовича, завідувача відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні.
Він був хорошою, чуйною, високопорядною людиною, професіоналом своєї справи. Ігор Леонідович був для нас прикладом відданості та любові до медицини та неодноразово ділився своїм безцінним досвідом з нами», − йдеться у повідомленні.
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