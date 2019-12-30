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На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою

На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою
Жителька Нововолинська скаржиться, що невідомі вистрелили сигнальною ракетою.

Про це на сторінці спільноти Новолинськ інфо написала Іванна Пиварюнас.


Зі слів жінки такий срприз стався 1 січня, близько 5 години ранку.

"Ось такий Новорічний подарунок, прилетів о 5ранку мені у вікно... Сказати, що налякав нас, це нічого не сказати. Вибух, димова завіса, вогонь, понівечені речі. Найстрашніше-заплакані діти. Правоохоронці кажуть, сигнальна ракета, схоже-бойова", - йдеться у дописі.

Жінка сказала, що чекає вибачення від "стрільця".
На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою
На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою
На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою
На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою


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Теги: Нововолинськ
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