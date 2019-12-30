На Волині у вікно будинку вистрелили сигнальною ракетою
01 січень, 21:49
Жителька Нововолинська скаржиться, що невідомі вистрелили сигнальною ракетою.
Про це на сторінці спільноти Новолинськ інфо написала Іванна Пиварюнас.
Зі слів жінки такий срприз стався 1 січня, близько 5 години ранку.
"Ось такий Новорічний подарунок, прилетів о 5ранку мені у вікно... Сказати, що налякав нас, це нічого не сказати. Вибух, димова завіса, вогонь, понівечені речі. Найстрашніше-заплакані діти. Правоохоронці кажуть, сигнальна ракета, схоже-бойова", - йдеться у дописі.
Жінка сказала, що чекає вибачення від "стрільця".
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Про це на сторінці спільноти Новолинськ інфо написала Іванна Пиварюнас.
Зі слів жінки такий срприз стався 1 січня, близько 5 години ранку.
"Ось такий Новорічний подарунок, прилетів о 5ранку мені у вікно... Сказати, що налякав нас, це нічого не сказати. Вибух, димова завіса, вогонь, понівечені речі. Найстрашніше-заплакані діти. Правоохоронці кажуть, сигнальна ракета, схоже-бойова", - йдеться у дописі.
Жінка сказала, що чекає вибачення від "стрільця".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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