У Луцьку затримали хулігана, який стрибав на даху авто. ФОТО

У Луцьку патрульні затримали хулігана, який стрибав по даху автомобіля та нищив чуже майно.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Заявник повідомляв, що по вулиці Гордіюк невідомий чоловік стрибав по даху автомобіля та намагався пошкодити інші транспортні засоби поруч.Патрульні опитали очевидців, поспілкувались з потерпілим та направились на пошуки зловмисника. Чоловіка, який підходив під орієнтування, виявили через кілька хвилин на вулиці Наливайка, у дворах. Це був 28-річний лучанин. Його затримали, доставили у міський відділок та оформили необхідні адмінматеріали.Компенсовувати завдані збитки затриманий відмовився, тож потерпілий тепер вимагатиме відшкодування через суд. Каже, що шкоду оцінює приблизно у 18 тисяч гривень.