У Луцьку затримали хулігана, який стрибав на даху авто. ФОТО
01 січень, 22:31
У Луцьку патрульні затримали хулігана, який стрибав по даху автомобіля та нищив чуже майно.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Заявник повідомляв, що по вулиці Гордіюк невідомий чоловік стрибав по даху автомобіля та намагався пошкодити інші транспортні засоби поруч.
Патрульні опитали очевидців, поспілкувались з потерпілим та направились на пошуки зловмисника. Чоловіка, який підходив під орієнтування, виявили через кілька хвилин на вулиці Наливайка, у дворах. Це був 28-річний лучанин. Його затримали, доставили у міський відділок та оформили необхідні адмінматеріали.
Компенсовувати завдані збитки затриманий відмовився, тож потерпілий тепер вимагатиме відшкодування через суд. Каже, що шкоду оцінює приблизно у 18 тисяч гривень.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Заявник повідомляв, що по вулиці Гордіюк невідомий чоловік стрибав по даху автомобіля та намагався пошкодити інші транспортні засоби поруч.
Патрульні опитали очевидців, поспілкувались з потерпілим та направились на пошуки зловмисника. Чоловіка, який підходив під орієнтування, виявили через кілька хвилин на вулиці Наливайка, у дворах. Це був 28-річний лучанин. Його затримали, доставили у міський відділок та оформили необхідні адмінматеріали.
Компенсовувати завдані збитки затриманий відмовився, тож потерпілий тепер вимагатиме відшкодування через суд. Каже, що шкоду оцінює приблизно у 18 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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