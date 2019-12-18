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У Луцьку затримали хулігана, який стрибав на даху авто. ФОТО

У Луцьку затримали хулігана, який стрибав на даху авто. ФОТО
У Луцьку патрульні затримали хулігана, який стрибав по даху автомобіля та нищив чуже майно.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Заявник повідомляв, що по вулиці Гордіюк невідомий чоловік стрибав по даху автомобіля та намагався пошкодити інші транспортні засоби поруч.

Патрульні опитали очевидців, поспілкувались з потерпілим та направились на пошуки зловмисника. Чоловіка, який підходив під орієнтування, виявили через кілька хвилин на вулиці Наливайка, у дворах. Це був 28-річний лучанин. Його затримали, доставили у міський відділок та оформили необхідні адмінматеріали.

У Луцьку затримали хулігана, який стрибав на даху авто. ФОТО


Компенсовувати завдані збитки затриманий відмовився, тож потерпілий тепер вимагатиме відшкодування через суд. Каже, що шкоду оцінює приблизно у 18 тисяч гривень.

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Теги: патрульні, луцьк, хуліган, авто
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