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Лучани приготували смачні подарунки для захисників

Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани за ініціативи ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» уже вдруге приготували смачні подарунки для українських військових, які оберігають країну на Сході.

Про це пишуть на сторінці «Розвиток Мікрорайонів Міста» у фейсбуці.

"До акції активно долучилися підприємці центрального ринку, вишківці, небайдужі лучани та мешканці Ківерець. Зробили близько 300 кг салату «олів’є» та наліпили 120 кг вареників з картоплею та капустою", - йдеться у дописі.

Організатори та учасники додають що, 2 січня, члени громадської організації вирушать до захисників на Донбас, щоб привітати їх з Новим роком.

Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників
Лучани приготували смачні подарунки для захисників

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Теги: лучани, захисники, їжа, новий рік
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