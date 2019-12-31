Лучани приготували смачні подарунки для захисників
01 січень, 23:23
Лучани за ініціативи ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» уже вдруге приготували смачні подарунки для українських військових, які оберігають країну на Сході.
Про це пишуть на сторінці «Розвиток Мікрорайонів Міста» у фейсбуці.
"До акції активно долучилися підприємці центрального ринку, вишківці, небайдужі лучани та мешканці Ківерець. Зробили близько 300 кг салату «олів’є» та наліпили 120 кг вареників з картоплею та капустою", - йдеться у дописі.
Організатори та учасники додають що, 2 січня, члени громадської організації вирушать до захисників на Донбас, щоб привітати їх з Новим роком.
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Про це пишуть на сторінці «Розвиток Мікрорайонів Міста» у фейсбуці.
"До акції активно долучилися підприємці центрального ринку, вишківці, небайдужі лучани та мешканці Ківерець. Зробили близько 300 кг салату «олів’є» та наліпили 120 кг вареників з картоплею та капустою", - йдеться у дописі.
Організатори та учасники додають що, 2 січня, члени громадської організації вирушать до захисників на Донбас, щоб привітати їх з Новим роком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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