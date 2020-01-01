Які штрафи чекають на любителів «п`яної їзди»





З 1 липня 2020 року набудуть чинності нові штрафи для водіїв за керування авто у стані алкогольного, наркотичного або інших видів сп'яніння, повідомляють в МВС, - пише



Якщо нетверезий водій "попадеться" правоохоронцям, то йому доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. За цим піде позбавлення прав на термін до 3 років.



Повторне правопорушення загрожує водієві штрафом в розмірі 51 тисячі гривень. Відзначається, що стан сп'яніння вважатиметься кримінальним правопорушенням зі спрощеним досудовим розслідуванням.



Виходячи із цього, якщо порушник чинить опір або намагається втекти, правоохоронці зможуть затримати його на 72 години. Також, якщо нетверезий чоловік намагається завдати шкоди собі чи оточуючим, він може бути затриманий на 24 години.



Нагадаємо, законопроекти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.



Як повідомлялося, 20 листопада набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За водіння у нетверезому стані доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Водійське посвідчення також будуть відбирати на термін до 3 років.З 1 липня 2020 року набудуть чинності нові штрафи для водіїв за керування авто у стані алкогольного, наркотичного або інших видів сп'яніння, повідомляють в МВС, - пише Кореспондент Якщо нетверезий водій "попадеться" правоохоронцям, то йому доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. За цим піде позбавлення прав на термін до 3 років.Повторне правопорушення загрожує водієві штрафом в розмірі 51 тисячі гривень. Відзначається, що стан сп'яніння вважатиметься кримінальним правопорушенням зі спрощеним досудовим розслідуванням.Виходячи із цього, якщо порушник чинить опір або намагається втекти, правоохоронці зможуть затримати його на 72 години. Також, якщо нетверезий чоловік намагається завдати шкоди собі чи оточуючим, він може бути затриманий на 24 години.Нагадаємо, законопроекти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.Як повідомлялося, 20 листопада набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

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