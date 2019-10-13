У волинське селище приїдуть 30 волонтерів
Сьогодні, 05:19
У селище Благодатне Іваничівського району на Волині приїдуть 30 волонтерів, які працюватимуть для вдосконалення населеного пункту.
Про це повідомив селищний голова Олександр Топорівський на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, до Благодатного приїдуть 30 волонтерів благодійної організації «Будуємо Україну разом». Протягом 2 тижнів волонтери долучаться до
реконструкції центрального скверу, допоможуть чотирьом потребуючим сім"ям з ремонтом осель, реалізують цікаву програму з вечірніми вогнищами, відомими людьми.
Крім цього організація БУР організує тренінги і навчання.
Наразі триває формування команду організаторів та волонтерів (14 - 99 років). Всіх, хто хоче долучитися до програми, селищний голова закликає звертатися до нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив селищний голова Олександр Топорівський на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, до Благодатного приїдуть 30 волонтерів благодійної організації «Будуємо Україну разом». Протягом 2 тижнів волонтери долучаться до
реконструкції центрального скверу, допоможуть чотирьом потребуючим сім"ям з ремонтом осель, реалізують цікаву програму з вечірніми вогнищами, відомими людьми.
Крім цього організація БУР організує тренінги і навчання.
Наразі триває формування команду організаторів та волонтерів (14 - 99 років). Всіх, хто хоче долучитися до програми, селищний голова закликає звертатися до нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У волинське селище приїдуть 30 волонтерів
Сьогодні, 05:19
Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 найкрасивіших у Європі
Сьогодні, 04:15
Трамп закликав НАТО і країни Європи допомагати Україні
Сьогодні, 03:21
Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 02:31
«Укрпошта» підвищила тарифи
Сьогодні, 01:13
Медіа