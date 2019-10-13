У волинське селище приїдуть 30 волонтерів

У селище Благодатне Іваничівського району на Волині приїдуть 30 волонтерів, які працюватимуть для вдосконалення населеного пункту.Про це повідомив селищний голова Олександр Топорівський на своїй сторінці у фейсбуці.Так, до Благодатного приїдуть 30 волонтерів благодійної організації «Будуємо Україну разом». Протягом 2 тижнів волонтери долучаться дореконструкції центрального скверу, допоможуть чотирьом потребуючим сім"ям з ремонтом осель, реалізують цікаву програму з вечірніми вогнищами, відомими людьми.Крім цього організація БУР організує тренінги і навчання.Наразі триває формування команду організаторів та волонтерів (14 - 99 років). Всіх, хто хоче долучитися до програми, селищний голова закликає звертатися до нього.