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У волинське селище приїдуть 30 волонтерів

У волинське селище приїдуть 30 волонтерів
У селище Благодатне Іваничівського району на Волині приїдуть 30 волонтерів, які працюватимуть для вдосконалення населеного пункту.

Про це повідомив селищний голова Олександр Топорівський на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, до Благодатного приїдуть 30 волонтерів благодійної організації «Будуємо Україну разом». Протягом 2 тижнів волонтери долучаться до
реконструкції центрального скверу, допоможуть чотирьом потребуючим сім"ям з ремонтом осель, реалізують цікаву програму з вечірніми вогнищами, відомими людьми.

Крім цього організація БУР організує тренінги і навчання.

Наразі триває формування команду організаторів та волонтерів (14 - 99 років). Всіх, хто хоче долучитися до програми, селищний голова закликає звертатися до нього.

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Теги: Благодатне, Волинь
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