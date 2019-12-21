«Укрпошта» підвищила тарифи
Сьогодні, 01:13
Укрпошта з 1 січня підвищила тарифи на поштові відправлення по Україні.
Про це пише "Газета ua".
Надіслати посилку стане на 10-12,5% дорожче. Тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні — на 12,5%. Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Збільшать тарифи за кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу з 7 грн до 8 грн.
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Про це пише "Газета ua".
Надіслати посилку стане на 10-12,5% дорожче. Тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні — на 12,5%. Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Збільшать тарифи за кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу з 7 грн до 8 грн.
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