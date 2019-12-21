«Укрпошта» підвищила тарифи

Укрпошта з 1 січня підвищила тарифи на поштові відправлення по Україні.Про це пише "Газета ua".Надіслати посилку стане на 10-12,5% дорожче. Тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні — на 12,5%. Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.Збільшать тарифи за кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу з 7 грн до 8 грн.