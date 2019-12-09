вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У головному храмі Німеччині молилися за Україну

У головному храмі Німеччині молилися за Україну
У головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom – 1 січня пролунала молитва за мир в Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

Посол особисто подякував голові Ради Євангелічної церкви Німеччини єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва.

"У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва", йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Німеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Повідомили, якою буде погода в січні
Сьогодні, 07:13
У головному храмі Німеччині молилися за Україну
Сьогодні, 06:11
У волинське селище приїдуть 30 волонтерів
Сьогодні, 05:19
Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 найкрасивіших у Європі
Сьогодні, 04:15
Трамп закликав НАТО і країни Європи допомагати Україні
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
09 грудень, 2019, 16:10
Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
25 листопад, 2019, 16:10
У Німеччині викрили банду, яка займалася нелегальним працевлаштуванням українців У Німеччині викрили банду, яка займалася нелегальним працевлаштуванням українців
14 листопад, 2019, 11:49
Волинянин трагічно загинув у аварії в Німеччині: збирають кошти на перевезення тіла додому Волинянин трагічно загинув у аварії в Німеччині: збирають кошти на перевезення тіла додому
05 листопад, 2019, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, якою буде погода в січні
Сьогодні, 07:13
 0
У головному храмі Німеччині молилися за Україну
Сьогодні, 06:11
 0
У волинське селище приїдуть 30 волонтерів
Сьогодні, 05:19
 0
Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 найкрасивіших у Європі
Сьогодні, 04:15
 0
Трамп закликав НАТО і країни Європи допомагати Україні
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8