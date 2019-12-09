У головному храмі Німеччині молилися за Україну

У головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom – 1 січня пролунала молитва за мир в Україні.Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посла України в Німеччиніу Twitter.Посол особисто подякував голові Ради Євангелічної церкви Німеччини єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва."У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва", йдеться у повідомленні.