2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам
Сьогодні, 09:15
2 січня відзначають день Ігната. Він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За переказами, коли Ігнат був малюком, його носив сам Господь. Згодом він був наділеним даром зцілення хворих.
Іменини 2 січня святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій, пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 січня
– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.
– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.
– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.
– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, незабаром почнуться довгі та холодні дні.
Що можна робити 2 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 2 січня
1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
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Іменини 2 січня святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій, пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 січня
– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.
– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.
– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.
– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, незабаром почнуться довгі та холодні дні.
Що можна робити 2 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 2 січня
1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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