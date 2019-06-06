2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам

2 січня відзначають день Ігната. Він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За переказами, коли Ігнат був малюком, його носив сам Господь. Згодом він був наділеним даром зцілення хворих.Іменини 2 січня святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій, пише 24 канал.Народні прикмети на 2 січня– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, незабаром почнуться довгі та холодні дні.Що можна робити 2 січня1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.Що не можна робити 2 січня1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.