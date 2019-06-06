вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам

2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам
2 січня відзначають день Ігната. Він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За переказами, коли Ігнат був малюком, його носив сам Господь. Згодом він був наділеним даром зцілення хворих.

Іменини 2 січня святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій, пише 24 канал.

Народні прикмети на 2 січня

– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.

– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.

– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.

– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, незабаром почнуться довгі та холодні дні.

Що можна робити 2 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 2 січня

1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикмети, 2 січня, забобони, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Повідомили, коли і де прощатимуться з лікарем Ігорем Гордійчуком
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:20
2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам
Сьогодні, 09:15
На Рівненщині в лісі вбили єгеря
Сьогодні, 08:56
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Вознесіння Господнє: традиції і прикмети свята Вознесіння Господнє: традиції і прикмети свята
06 червень, 2019, 09:06
Чому сьогодні обов'язково треба піти на цвинтар: що можна і не можна робити 3 травня Чому сьогодні обов'язково треба піти на цвинтар: що можна і не можна робити 3 травня
03 травень, 2019, 08:57
Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат
21 квітень, 2019, 09:13
29 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 29 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 грудень, 2019, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
Сьогодні, 10:17
 0
Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
В Україні збільшилася мінімальна пенсія
Сьогодні, 10:10
 0
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8