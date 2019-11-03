Повідомили, коли і де прощатимуться з лікарем Ігорем Гордійчуком
Сьогодні, 09:26
Стало відомо, коли прощатимуться із завідувачем відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні Ігорем Леонідовичем Гордійчуком.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Прощання відбудеться 2 січня о 13-ій годині у верхньому храмі Луцького Свято-Троїцького собору.
"...Він був людиною і колегою з Великої Літери. Високопрофесійний і талановитий керівник. Чуйний, безвідмовний і безкорисливий лікар. Був для нас усіх прикладом відданості та любові до медицини. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті Ігоря Леонідовича", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Прощання відбудеться 2 січня о 13-ій годині у верхньому храмі Луцького Свято-Троїцького собору.
"...Він був людиною і колегою з Великої Літери. Високопрофесійний і талановитий керівник. Чуйний, безвідмовний і безкорисливий лікар. Був для нас усіх прикладом відданості та любові до медицини. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті Ігоря Леонідовича", - йдеться у повідомлені.
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