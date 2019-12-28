Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Максиму Гулюку сьогодні, 2 січня, виповнюється 12 років. Він є середнім cином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який служив з 2002 року за контрактом та з 1999 року проходив строкову службу. Будучи патріотом вирушив в зону АТО 28 червня 2014 року у складі оперативно-бойової прикордонної застави Луцького прикордонного загону для забезпечення правопорядку на державному кордоні України у Донецькій області. Були оточені з двох сторін. З одного боку росія, з іншого сепаратисти. За день до загибелі успішно вийшли з оточення, а 31 липня 2014 в селі Василівка Амросіївського району Донецької області обірвалося життя молодшого сержанта Гулюка С.М. під час мінометного та гранометного обстрілу по ВПС «Амросіївка».У Сергія сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військові й присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Юнак навчається в шостому класі і має велике коло захоплень та інтересів. Найулюбленіші предмети – математика, фізкультура, малювання та праця. Навіть у свій вільний час придумує супергероїв, футболістів, ігрових персонажів і відтворює їх на папері. Хлопчик розумний, товариський, добре вчиться. Найбільше подобається грати футбол, тренується у ФК «Волинь», тому й не дивно, що хоче стати футболістом. Недавно, Луцький прикордонний загін здійснив одну з його мрій. Максим зустрівся з гравцями ФК «Волинь» та його улюбленим футболістом Хаг Назарі. Він отримав від своїх кумирів м`яч із їхніми автографами. Максим не міг передати свої почуття словами. Ще однією мрією є бажання поїхати в Англію, щоб зустрітися з його улюбленою командою «Тоттенгем Готспур», який очолює харизматичний тренер Жозе Моурінью.Попри юний вік, намагається морально підтримувати свою сім’ю, допомагати мамі у вихованні меншої сестрички Софії та в домашніх справах.Безумовним авторитетом для Максимка завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці.«Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та завжди допомагав» – з гордістю промовляє іменинник – «Адже він був майстер спорту з самбо». Юнак тяжко переніс втрату батька, який так і не зміг того року завести в перший клас свого сина. І зараз основною підтримкою є старший брат Діма, який йому, як тато.Зробіть сюрприз Максиму, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htmБажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).Гулюк Максим. 12 років (02.01.2008)м.Луцьк. Зріст 152, розмір взуття 37.