Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:54
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Максиму Гулюку сьогодні, 2 січня, виповнюється 12 років. Він є середнім cином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який служив з 2002 року за контрактом та з 1999 року проходив строкову службу. Будучи патріотом вирушив в зону АТО 28 червня 2014 року у складі оперативно-бойової прикордонної застави Луцького прикордонного загону для забезпечення правопорядку на державному кордоні України у Донецькій області. Були оточені з двох сторін. З одного боку росія, з іншого сепаратисти. За день до загибелі успішно вийшли з оточення, а 31 липня 2014 в селі Василівка Амросіївського району Донецької області обірвалося життя молодшого сержанта Гулюка С.М. під час мінометного та гранометного обстрілу по ВПС «Амросіївка».
У Сергія сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військові й присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Юнак навчається в шостому класі і має велике коло захоплень та інтересів. Найулюбленіші предмети – математика, фізкультура, малювання та праця. Навіть у свій вільний час придумує супергероїв, футболістів, ігрових персонажів і відтворює їх на папері. Хлопчик розумний, товариський, добре вчиться. Найбільше подобається грати футбол, тренується у ФК «Волинь», тому й не дивно, що хоче стати футболістом. Недавно, Луцький прикордонний загін здійснив одну з його мрій. Максим зустрівся з гравцями ФК «Волинь» та його улюбленим футболістом Хаг Назарі. Він отримав від своїх кумирів м`яч із їхніми автографами. Максим не міг передати свої почуття словами. Ще однією мрією є бажання поїхати в Англію, щоб зустрітися з його улюбленою командою «Тоттенгем Готспур», який очолює харизматичний тренер Жозе Моурінью.
Попри юний вік, намагається морально підтримувати свою сім’ю, допомагати мамі у вихованні меншої сестрички Софії та в домашніх справах.
Безумовним авторитетом для Максимка завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці.
«Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та завжди допомагав» – з гордістю промовляє іменинник – «Адже він був майстер спорту з самбо». Юнак тяжко переніс втрату батька, який так і не зміг того року завести в перший клас свого сина. І зараз основною підтримкою є старший брат Діма, який йому, як тато.
Зробіть сюрприз Максиму, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htm
Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Інформація для благодійників: Гулюк Максим. 12 років (02.01.2008)
м.Луцьк. Зріст 152, розмір взуття 37.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Максиму Гулюку сьогодні, 2 січня, виповнюється 12 років. Він є середнім cином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який служив з 2002 року за контрактом та з 1999 року проходив строкову службу. Будучи патріотом вирушив в зону АТО 28 червня 2014 року у складі оперативно-бойової прикордонної застави Луцького прикордонного загону для забезпечення правопорядку на державному кордоні України у Донецькій області. Були оточені з двох сторін. З одного боку росія, з іншого сепаратисти. За день до загибелі успішно вийшли з оточення, а 31 липня 2014 в селі Василівка Амросіївського району Донецької області обірвалося життя молодшого сержанта Гулюка С.М. під час мінометного та гранометного обстрілу по ВПС «Амросіївка».
У Сергія сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військові й присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Юнак навчається в шостому класі і має велике коло захоплень та інтересів. Найулюбленіші предмети – математика, фізкультура, малювання та праця. Навіть у свій вільний час придумує супергероїв, футболістів, ігрових персонажів і відтворює їх на папері. Хлопчик розумний, товариський, добре вчиться. Найбільше подобається грати футбол, тренується у ФК «Волинь», тому й не дивно, що хоче стати футболістом. Недавно, Луцький прикордонний загін здійснив одну з його мрій. Максим зустрівся з гравцями ФК «Волинь» та його улюбленим футболістом Хаг Назарі. Він отримав від своїх кумирів м`яч із їхніми автографами. Максим не міг передати свої почуття словами. Ще однією мрією є бажання поїхати в Англію, щоб зустрітися з його улюбленою командою «Тоттенгем Готспур», який очолює харизматичний тренер Жозе Моурінью.
Попри юний вік, намагається морально підтримувати свою сім’ю, допомагати мамі у вихованні меншої сестрички Софії та в домашніх справах.
Безумовним авторитетом для Максимка завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці.
«Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та завжди допомагав» – з гордістю промовляє іменинник – «Адже він був майстер спорту з самбо». Юнак тяжко переніс втрату батька, який так і не зміг того року завести в перший клас свого сина. І зараз основною підтримкою є старший брат Діма, який йому, як тато.
Зробіть сюрприз Максиму, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htm
Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Інформація для благодійників: Гулюк Максим. 12 років (02.01.2008)
м.Луцьк. Зріст 152, розмір взуття 37.
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