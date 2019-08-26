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Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО

Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
У новорічну ніч ведучі та учасники проектів каналу «1+1» привітали глядачів виконанням гімну України. Разом з усіма співав і срібний призер проекту «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки.

Зокрема до виконання гімну долучилися ведучі і учасники вокальних шоу «Голос країни» та «Голос. Діти», гумористичних концертів «Вечірній квартал» та «Жіночий Квартал», шоу «Танці із зірками», програм «Світ навиворіт», «Гроші», ТСН, «Сніданок з 1+1», – пише «Перший».

Нагадаємо, 14-річний Ярослав Карпук – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.


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Теги: Ярослав Карпук, Волинь, Гімн України
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