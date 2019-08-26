Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У новорічну ніч ведучі та учасники проектів каналу «1+1» привітали глядачів виконанням гімну України. Разом з усіма співав і срібний призер проекту «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки.
Зокрема до виконання гімну долучилися ведучі і учасники вокальних шоу «Голос країни» та «Голос. Діти», гумористичних концертів «Вечірній квартал» та «Жіночий Квартал», шоу «Танці із зірками», програм «Світ навиворіт», «Гроші», ТСН, «Сніданок з 1+1», – пише «Перший».
Нагадаємо, 14-річний Ярослав Карпук – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема до виконання гімну долучилися ведучі і учасники вокальних шоу «Голос країни» та «Голос. Діти», гумористичних концертів «Вечірній квартал» та «Жіночий Квартал», шоу «Танці із зірками», програм «Світ навиворіт», «Гроші», ТСН, «Сніданок з 1+1», – пише «Перший».
Нагадаємо, 14-річний Ярослав Карпук – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
Сьогодні, 10:17
Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
В Україні збільшилася мінімальна пенсія
Сьогодні, 10:10
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:54
Медіа