Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки.



Зокрема до виконання гімну долучилися ведучі і учасники вокальних шоу «Голос країни» та «Голос. Діти», гумористичних концертів «Вечірній квартал» та «Жіночий Квартал», шоу «Танці із зірками», програм «Світ навиворіт», «Гроші», ТСН, «Сніданок з 1+1», – пише



Нагадаємо, 14-річний Ярослав Карпук – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч ведучі та учасники проектів каналу «1+1» привітали глядачів виконанням гімну України. Разом з усіма співав і срібний призер проекту «Голос. Діти»зі Старої Вижівки.Зокрема до виконання гімну долучилися ведучі і учасники вокальних шоу «Голос країни» та «Голос. Діти», гумористичних концертів «Вечірній квартал» та «Жіночий Квартал», шоу «Танці із зірками», програм «Світ навиворіт», «Гроші», ТСН, «Сніданок з 1+1», – пише «Перший» Нагадаємо, 14-річний Ярослав Карпук – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

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