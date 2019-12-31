На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
У місті Дунаївці Хмельницької області головна новорічна ялинка впала через сильні пориви вітру.
Про це повідомляється у Facebook-спільноті Ділові Дунаївці, - пише Корреспондент.
У коментарях жителі почали критикувати місцеву владу за неналежний монтаж ялинки. На місце оперативно прибули комунальники і поставили ялинку назад.
Раніше повідомлялося, що київська ялинка увійшла до п'ятірки найкращих в ЄС. Також у топ-5 європейського рейтингу увійшли новорічні ялинки Вільнюса, Кельна, Страсбурга і Праги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється у Facebook-спільноті Ділові Дунаївці, - пише Корреспондент.
У коментарях жителі почали критикувати місцеву владу за неналежний монтаж ялинки. На місце оперативно прибули комунальники і поставили ялинку назад.
Раніше повідомлялося, що київська ялинка увійшла до п'ятірки найкращих в ЄС. Також у топ-5 європейського рейтингу увійшли новорічні ялинки Вільнюса, Кельна, Страсбурга і Праги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
Сьогодні, 10:17
Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Медіа