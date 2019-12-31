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На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО

На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
У місті Дунаївці Хмельницької області головна новорічна ялинка впала через сильні пориви вітру.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Ділові Дунаївці, - пише Корреспондент.

У коментарях жителі почали критикувати місцеву владу за неналежний монтаж ялинки. На місце оперативно прибули комунальники і поставили ялинку назад.

Раніше повідомлялося, що київська ялинка увійшла до п'ятірки найкращих в ЄС. Також у топ-5 європейського рейтингу увійшли новорічні ялинки Вільнюса, Кельна, Страсбурга і Праги.

На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО

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Теги: ялинка, падіння
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