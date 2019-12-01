Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля









В першу чергу – білок



Під час свят радять починати свою трапезу за столом з продуктів, багатих білком. Краще віддавати перевагу нежирному запеченому, вареному м’ясу або рибі.



Це допоможе бути більш ситими і надмірно не налягати на салати та інші висококалорійні продукти.



Не забувайте про чай



Переконують, що хорошим методом підтримання форми на новорічні свята є вживання зеленого чаю. Кажуть випивати напій без цукру одразу після їжі.



Вживання гарячої рідини після їжі запобігає застою жирних речовин, що в свою чергу веде до більш продуктивного спалювання калорій. А зелений чай ще й прискорює обмін речовин.



Приділіть увагу салатам



Якщо ж салати є улюбленою стравою за святковим столом, то рекомендують спробувати заправити їх не традиційним майонезом, а чимось більш легким, до прикладу – оливковою або соняшниковою олією.



Також варто відмовитися й від салатів Олів’є і з крабовими паличками, оскільки вони вважаються найважчими для організму.



Харчуйтеся правильно



Якщо після новорічних свят холодильник все ще забитий салатами, пиріжками та іншою новорічною смакотою, не варто починати свій день з неї. Навіть якщо ви прокинулися пізно, сніданок повинен бути багатим на білок і клітковину.



Таким чином ви зможете не переїдати і зберегти фігуру.



Не сидіть на дивані



Новорічні свята – це привід посидіти і розслабитися на дивані після застілля, однак фігура вам не скаже за це спасибі.



Сходіть покатайтеся на ковзанах, санчатах або хоча б пройдіться, адже навіть така розминка допоможе не набрати зайві кілограми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні свята в самому розпалі і незабаром українці мають відзначити ще й Різдво. Факти ICTV зібрали кілька способів, які допоможуть не набрати зайві кілограми на свята.Під час свят радять починати свою трапезу за столом з продуктів, багатих білком. Краще віддавати перевагу нежирному запеченому, вареному м’ясу або рибі.Це допоможе бути більш ситими і надмірно не налягати на салати та інші висококалорійні продукти.Переконують, що хорошим методом підтримання форми на новорічні свята є вживання зеленого чаю. Кажуть випивати напій без цукру одразу після їжі.Вживання гарячої рідини після їжі запобігає застою жирних речовин, що в свою чергу веде до більш продуктивного спалювання калорій. А зелений чай ще й прискорює обмін речовин.Якщо ж салати є улюбленою стравою за святковим столом, то рекомендують спробувати заправити їх не традиційним майонезом, а чимось більш легким, до прикладу – оливковою або соняшниковою олією.Також варто відмовитися й від салатів Олів’є і з крабовими паличками, оскільки вони вважаються найважчими для організму.Якщо після новорічних свят холодильник все ще забитий салатами, пиріжками та іншою новорічною смакотою, не варто починати свій день з неї. Навіть якщо ви прокинулися пізно, сніданок повинен бути багатим на білок і клітковину.Таким чином ви зможете не переїдати і зберегти фігуру.Новорічні свята – це привід посидіти і розслабитися на дивані після застілля, однак фігура вам не скаже за це спасибі.Сходіть покатайтеся на ковзанах, санчатах або хоча б пройдіться, адже навіть така розминка допоможе не набрати зайві кілограми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію