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Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля

Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля
Новорічні свята в самому розпалі і незабаром українці мають відзначити ще й Різдво.

Факти ICTV зібрали кілька способів, які допоможуть не набрати зайві кілограми на свята.

В першу чергу – білок

Під час свят радять починати свою трапезу за столом з продуктів, багатих білком. Краще віддавати перевагу нежирному запеченому, вареному м’ясу або рибі.

Це допоможе бути більш ситими і надмірно не налягати на салати та інші висококалорійні продукти.

Не забувайте про чай

Переконують, що хорошим методом підтримання форми на новорічні свята є вживання зеленого чаю. Кажуть випивати напій без цукру одразу після їжі.

Вживання гарячої рідини після їжі запобігає застою жирних речовин, що в свою чергу веде до більш продуктивного спалювання калорій. А зелений чай ще й прискорює обмін речовин.

Приділіть увагу салатам

Якщо ж салати є улюбленою стравою за святковим столом, то рекомендують спробувати заправити їх не традиційним майонезом, а чимось більш легким, до прикладу – оливковою або соняшниковою олією.

Також варто відмовитися й від салатів Олів’є і з крабовими паличками, оскільки вони вважаються найважчими для організму.

Харчуйтеся правильно

Якщо після новорічних свят холодильник все ще забитий салатами, пиріжками та іншою новорічною смакотою, не варто починати свій день з неї. Навіть якщо ви прокинулися пізно, сніданок повинен бути багатим на білок і клітковину.

Таким чином ви зможете не переїдати і зберегти фігуру.

Не сидіть на дивані

Новорічні свята – це привід посидіти і розслабитися на дивані після застілля, однак фігура вам не скаже за це спасибі.

Сходіть покатайтеся на ковзанах, санчатах або хоча б пройдіться, адже навіть така розминка допоможе не набрати зайві кілограми.

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Теги: Україна, свято, стіл, їжа, вага, правила
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