Травмувались двоє людей: деталі аварії у Іваничівському районі. ФОТО





Нагадаємо,



Внаслідок автопригоди постраждали водій та пасажирка автомобіля ЗАЗ.



Досудовим слідством по справі встановили, що 35-річний житель міста Володимир-Волинський, керуючи автомобілем Opel Zafira на автодорозі неподалік села Будятичі Іваничівського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, під керуванням 66-річного жителя селища Благодатне. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та 38-річна пасажирка автомобіля «ЗАЗ». Їх госпіталізували.



Автомобілі вилучили та доставили на арештмайданчик.



За цим фактом слідчі Іваничівського відділення поліції проводять досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, під час якого будуть з’ясовані причини та обставини автопригоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії, яка трапилась на автодорозі неподалік села Будятичі Іваничівського району.Нагадаємо, автопригода сталась 1 січня по 20:00 годині , - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Внаслідок автопригоди постраждали водій та пасажирка автомобіля ЗАЗ.Досудовим слідством по справі встановили, що 35-річний житель міста Володимир-Волинський, керуючи автомобілем Opel Zafira на автодорозі неподалік села Будятичі Іваничівського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, під керуванням 66-річного жителя селища Благодатне. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та 38-річна пасажирка автомобіля «ЗАЗ». Їх госпіталізували.Автомобілі вилучили та доставили на арештмайданчик.За цим фактом слідчі Іваничівського відділення поліції проводять досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, під час якого будуть з’ясовані причини та обставини автопригоди.

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