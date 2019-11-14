Нідерланди офіційно відмовилися від назви Голландія
Сьогодні, 20:30
З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання слова Голландія для назви держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію NOS.
Як зазначається, з 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.
Нагадаємо, в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.
Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.
"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну", - відзначили раніше в МЗС Нідерландів.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію NOS.
Як зазначається, з 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.
Нагадаємо, в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.
Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.
"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну", - відзначили раніше в МЗС Нідерландів.
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