Нідерланди офіційно відмовилися від назви Голландія





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Як зазначається, з 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.



Нагадаємо, в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.



Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.



"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну", - відзначили раніше в МЗС Нідерландів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання слова Голландія для назви держави.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію NOS.Як зазначається, з 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.Нагадаємо, в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами."Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну", - відзначили раніше в МЗС Нідерландів.

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