У Ковелі зменшать вартість за опалення та гарячу воду





Про це



ПТМ «Ковельтепло» повідомляє про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та релігійних організацій за грудень 2019 року.



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», яка введена в дію з 26.12.2019р., теплопостачальна організація може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів починаючи з нарахувань за грудень 2019 року.



Підставою для зміни розміру нарахувань є лише умова, коли ціна природного газу є нижчою від ціни природного газу, що врахована в тарифах.



Для населення та релігійних організацій у грудні 2019 року нарахування за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води буде змінено із застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу. Так, ціна природного газу у грудні 2019 року становить 4276,6958 грн./тис.куб.м без ПДВ, а у діючих тарифах врахована 6235,51 грн./тис.куб.м без ПДВ.



Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = (1 – К) × П, за грудень 2019 року С = 0,2 × П, де

К - коефіцієнт перерахунку, який у грудні 2019 року становить 0,8;

П - плата за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.



Враховуючи зменшення ціни на природний газ у грудні 2019 року (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) за умови незмінних інших складових тарифу (починаючи з жовтня 2017 року і по даний час), нарахування плати за теплову енергію, послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям за грудень 2019 року зменшиться на 20 відсотків.



Зауважують, що згідно цієї Постанови теплопостачальні організації отримали право змінити розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в залежності від вартості природного газу, а не тарифи на дані послуги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для ковельчан плата за централізоване теплопостачання та гарячу воду за грудень зменшиться на 20 відсотків.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради. ПТМ «Ковельтепло» повідомляє про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та релігійних організацій за грудень 2019 року.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», яка введена в дію з 26.12.2019р., теплопостачальна організація може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів починаючи з нарахувань за грудень 2019 року.Підставою для зміни розміру нарахувань є лише умова, коли ціна природного газу є нижчою від ціни природного газу, що врахована в тарифах.Для населення та релігійних організацій у грудні 2019 року нарахування за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води буде змінено із застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу. Так, ціна природного газу у грудні 2019 року становить 4276,6958 грн./тис.куб.м без ПДВ, а у діючих тарифах врахована 6235,51 грн./тис.куб.м без ПДВ.Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:С = (1 – К) × П, за грудень 2019 року С = 0,2 × П, деК - коефіцієнт перерахунку, який у грудні 2019 року становить 0,8;П - плата за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.Враховуючи зменшення ціни на природний газ у грудні 2019 року (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) за умови незмінних інших складових тарифу (починаючи з жовтня 2017 року і по даний час), нарахування плати за теплову енергію, послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям за грудень 2019 року зменшиться на 20 відсотків.Зауважують, що згідно цієї Постанови теплопостачальні організації отримали право змінити розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в залежності від вартості природного газу, а не тарифи на дані послуги.

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