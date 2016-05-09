Ринок землі, гральний бізнес, зміни до Конституції: чого чекати українцям у 2020 році









Зняття недоторканності з народних депутатів



З 1 січня 2020 року вступає в силу закон України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (



Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".



Закон ухвалили в перших числах вересня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 373 нардепи. З них 252 – представники фракції "Слуга народу". З фракції "Європейська солідарність" проголосували за 24 представників, 3 – утримались.



Пізніше народні обранці ухвалили внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження недоторканності.



Новий Виборчий кодекс



З 1 січня року вступає в дію новий Виборчий кодекс, який був ухвалений з пропозиціями президента України. Головна зміна – відсутність мажоритарних округів.







Місцева влада



Імовірно, восени 2020 року відбудуться місцеві вибори, на яких українці оберуть міських голів, депутатів міських та обласних рад. Хоча в партії "Слуга народа" мали намір провести вибори навесні.

Проте наразі невідома хоча б приблизна дата проведення виборів – після завершення децентралізації. Волевиявлення відбудеться за системою, яка була в 2015 році.



Вибори на Донбасі



Під питанням проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Згідно з угодами, які були досягнуті у Мінську, на Донбасі мають пройти вибори після повного припинення вогню, відведення військ, в тому числі російських, встановлення контролю над кордоном.



В Росії угоди трактують по-своєму – вимагають внести особливий статус Донбасу в Конституцію України та провести вибори.



Наразі дата проведення виборів на Донбасі ще не відома, проте, ймовірно, її обговорять на наступному саміті у "нормандському форматі".







У березні-квітні року має відбутися чергова зустріч перших осіб країн-учасниць нормандського саміту. Попередня зустріч відбулась у грудні 2019 року, на якій були досягнуті наступні домовленості:



- через 4 місяці відбудеться ще один саміт;

- є домовленості щодо "формули Штайнмаєра";

- ще на трьох ділянках мають бути розведені сили;

- до кінця року вогонь на Донбасі повинен бути повністю припинений;

- до кінця року повинен відбутися обмін полоненими за принципом "всіх на всіх";

- СММ ОБСЄ буде моніторити ситуацію на Донбасі цілодобово.



Ринок землі



Наприкінці 2019 року обговорення можливості відкриття ринку землі надзвичайно загострилося і навіть призвело до сутичок в центрі столиці. За законопроект, який дозволить продаж земель с/г призначення, проголосували в першому читанні 13 листопада. В грудні депутати мали розглянути правки до проекту закону й ухвалити його в цілому. Проте нардепи не дійшли згоди навіть на засіданні комітету. А під стінами Верховної Ради та в деяких областях України відбулися акції протесту проти впровадження ринку землі.







Через велику кількість внесених поправок, близько 2,5 тисяч, аграрний комітет має засідати близько 10-12 днів, і лише потім нардепи будуть розглядати документ в парламенті. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це відбудеться приблизно в лютому 2020 року. За інформацією інших нардепів, поправок до проекту закону близько 4,7 тисяч.



Питання продажу сільгоспземель надзвичайно гостре і можна сказати, що на шляху до його введення буде багато перепон. Проте навряд чи від нього відмовляться і цього року епопея триватиме.



До того ж 1 січня 2020 року закінчується термін дії мораторію на продаж с/г земель, і нардепи не розглядали питання його продовження.



Гральний бізнес



Ще одне скандальне питання продовжать розглядати в 2020 році.

На вимогу президента України, Кабмін підготував законопроект про гральний бізнес, проте Верховна Рада провалила його ухвалення – документ відправили на доопрацювання.







Реакцією на непокору нардепів стало примусове закриття гральних закладів та відкриття кримінальних проваджень.



Зміни до Конституції



Ще однією ініціативою Володимира Зеленського є внесення змін до Конституції України.



Ще у вересні парламент направив до Конституційного суду 7 законопроектів про внесення змін до Конституції України:

- про скасування адвокатської монополії;

- про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР (КС визнав неконституційним);

- про законодавчу ініціативу народу; про зменшення кількості народних депутатів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи (КС схвалив);

- про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули;

- про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи;

- про парламентських уповноважених у різних сферах.



У грудні Зеленський також подав законопроект про зміни у Конституції в питанні децентралізації.



Ймовірно, парламент буде вносити певні зміни в Конституцію України.



Нові правила вступу до вишів



У 2020 році будуть діяти нові умови вступу до вищих навчальних закладів. Серед основних змін:



- поріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше 125 балів;

- вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності;

- на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів;

- сертифікати можна подавати в будь-якій комбінації.

І це лише основні зміни, про які відомо наразі, – переконані, що рік принесе багато подій українцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року українська влада продовжить реалізовувати ідеї, які були запропоновані у 2019 році. Серед них – відкриття ринку землі, легалізація грального бізнесу, внесення змін до Конституції України. ZIK розповів детальніше, які зміни чекають на українців у 2020 році.З 1 січня 2020 року вступає в силу закон України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України ( щодо недоторканності народних депутатів України )" №7203, який був ухвалений Верховною Радою наприкінці серпня минулого року і передбачає вилучення частини статті 80 із Основного Закону.Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".Закон ухвалили в перших числах вересня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 373 нардепи. З них 252 – представники фракції "Слуга народу". З фракції "Європейська солідарність" проголосували за 24 представників, 3 – утримались.Пізніше народні обранці ухвалили внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження недоторканності.З 1 січня року вступає в дію новий Виборчий кодекс, який був ухвалений з пропозиціями президента України. Головна зміна – відсутність мажоритарних округів.Імовірно, восени 2020 року відбудуться місцеві вибори, на яких українці оберуть міських голів, депутатів міських та обласних рад. Хоча в партії "Слуга народа" мали намір провести вибори навесні.Проте наразі невідома хоча б приблизна дата проведення виборів – після завершення децентралізації. Волевиявлення відбудеться за системою, яка була в 2015 році.Під питанням проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Згідно з угодами, які були досягнуті у Мінську, на Донбасі мають пройти вибори після повного припинення вогню, відведення військ, в тому числі російських, встановлення контролю над кордоном.В Росії угоди трактують по-своєму – вимагають внести особливий статус Донбасу в Конституцію України та провести вибори.Наразі дата проведення виборів на Донбасі ще не відома, проте, ймовірно, її обговорять на наступному саміті у "нормандському форматі".У березні-квітні року має відбутися чергова зустріч перших осіб країн-учасниць нормандського саміту. Попередня зустріч відбулась у грудні 2019 року, на якій були досягнуті наступні домовленості:- через 4 місяці відбудеться ще один саміт;- є домовленості щодо "формули Штайнмаєра";- ще на трьох ділянках мають бути розведені сили;- до кінця року вогонь на Донбасі повинен бути повністю припинений;- до кінця року повинен відбутися обмін полоненими за принципом "всіх на всіх";- СММ ОБСЄ буде моніторити ситуацію на Донбасі цілодобово.Наприкінці 2019 року обговорення можливості відкриття ринку землі надзвичайно загострилося і навіть призвело до сутичок в центрі столиці. За законопроект, який дозволить продаж земель с/г призначення, проголосували в першому читанні 13 листопада. В грудні депутати мали розглянути правки до проекту закону й ухвалити його в цілому. Проте нардепи не дійшли згоди навіть на засіданні комітету. А під стінами Верховної Ради та в деяких областях України відбулися акції протесту проти впровадження ринку землі.Через велику кількість внесених поправок, близько 2,5 тисяч, аграрний комітет має засідати близько 10-12 днів, і лише потім нардепи будуть розглядати документ в парламенті. За словами голови фракції "Слуга народу", це відбудеться приблизно в лютому 2020 року. За інформацією інших нардепів, поправок до проекту закону близько 4,7 тисяч.Питання продажу сільгоспземель надзвичайно гостре і можна сказати, що на шляху до його введення буде багато перепон. Проте навряд чи від нього відмовляться і цього року епопея триватиме.До того ж 1 січня 2020 року закінчується термін дії мораторію на продаж с/г земель, і нардепи не розглядали питання його продовження.Ще одне скандальне питання продовжать розглядати в 2020 році.На вимогу президента України, Кабмін підготував законопроект про гральний бізнес, проте Верховна Рада провалила його ухвалення – документ відправили на доопрацювання.Реакцією на непокору нардепів стало примусове закриття гральних закладів та відкриття кримінальних проваджень.Ще однією ініціативоює внесення змін до Конституції України.Ще у вересні парламент направив до Конституційного суду 7 законопроектів про внесення змін до Конституції України:- про скасування адвокатської монополії;- про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР (КС визнав неконституційним);- про законодавчу ініціативу народу; про зменшення кількості народних депутатів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи (КС схвалив);- про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули;- про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи;- про парламентських уповноважених у різних сферах.У грудні Зеленський також подав законопроект проЙмовірно, парламент буде вносити певні зміни в Конституцію України.У 2020 році будуть діяти нові умови вступу до вищих навчальних закладів. Серед основних змін:- поріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше 125 балів;- вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності;- на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів;- сертифікати можна подавати в будь-якій комбінації.І це лише основні зміни, про які відомо наразі, – переконані, що рік принесе багато подій українцям.

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