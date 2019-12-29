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Ліквідували ГПУ: в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора

Ліквідували ГПУ: в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора
2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.

Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, він матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора. Він пообіцяв розпочати конкурс на більш ніж 200 вакансій з 20 січня.

25 вересня 2019 року в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури. Документ передбачає реформування ГПУ в Офіс генерального прокурора, ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

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Теги: новостворений Офіс прокуратури, Україна
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