Судили волинянина, який викрав гроші з холодильника





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області, - пише



Між прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, було укладено угоду про визнання винуватості.



У результаті суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, а волинянина визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка), та призначити йому узгоджене покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині тричі судимий чоловік у листопаді 2019 року розбив вікно продуктового магазину, проник всередину звідки таємно викрав 6580 гривень та 11 доларів США, які знаходилися в косметичці в холодильнику. Загальна майнова шкода становить 6846 гривень 70 коп.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області, - пише Конкурент. Між прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, було укладено угоду про визнання винуватості.У результаті суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, а волинянина визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка), та призначити йому узгоджене покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

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