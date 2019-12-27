Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік





З чим пов’язана така думка та чи варто ставти на рушничок щастя у 2020,



«Одруження у високосний рік ніяк не впливає на наше життя. До того ж це є марновірство. Бог каже: по вірі вашій дасться вам. Якщо ми віримо, що існує проблематика високосного року, то цей рік буде проблематичним – по вірі вашій. У даному випадку поняття високосного року суто поняття літочислення та календаря – і не більше. Я вірю, що кожен рік, який є у нашому житті, – благословенний Богом. Як би ми провели статистику щасливих чи нещасливих людей у високосний рік, ми абсолютно не мали б ніякого дисбалансу. Для мене високосний рік такий самий, як і всі інші. Можна одружуватися, вінчатися, будувати щасливі сім”ї», – каже священник.



Михайло Бучак наголошує, що багато людей починають звертати увагу на одруження в день закоханих чи якісь унікальний набір цифр. Хоча це, з його слів, не має ніякого відношення до духовності і побудови міцних стосунків.



Священник розповідає, що тому, що у високосний рік не можна одружуватися, не має підтвердження у жодній книжці, яка стосується духовного життя.



«Звідки такі речі трапляються? Розповім випадок з мого життя. Оформляю документи і даю дівчатам цукерки в знак подяки. А вони не хочуть їх брати. «А ви знаєте, що вагітній жінці не можна відмовляти?, – питаю. «Ну, так», – відповідають. «А чому?". «Тому що вона народжує дитину, виношує нове життя», – відповідають. «А ви знаєте, що священникові теж не можна відмовляти? «А чому?». «Бо жінка народжує дитину фізично, а священник під час хрещення дає дитині духовне народження. Тому йому теж не можна відмовляти», – жартую я. І дівчата беруть цукерки. А ззаду стоїть жінка з чоловіком: «Чуєш, Петре, я навіть такого не знала. Потрібно буде Марійці розказати». Отак от і про високосний рік. Хтось десь щось сказав і це пішло між люди.



Забобонні предки слов'ян вважали, що після закінчення чотирьох років слід уникати будь-яких змін. У зв'язку з цим вважається, що не можна у високосний рік не тільки одружуватися і виходити заміж, але і розлучатися, переїжджати в нове житло, заводити нових друзів. Вважається, що шлюб, укладений у цей рік, швидко розпадеться, супроводжуватиметься зрадами подружжя. Деякі, особливо забобонні люди вважають, що ті, хто вступає в шлюб у високосний рік, приречені на вдівство.



Високосний рік на Русі вважався роком наречених, саме в цей рік дівчатам дозволялося засилати сватів до женихів, а не навпаки. Цікавим звичаєм було те, що чоловікам заборонялося відмовляти дівчині, крім як у виняткових випадках. Деякі дівчата спеціально з нетерпінням чекали настання високосного року, щоб дістати собі бажаного коханого, який не поспішає сам зробити дівчині пропозицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2020 рік – високосний. Багато молодих пар намагаються не одружуватися у цей рік, а оформити свої стосунки заздалегідь або навіть чекати весь рік, аби одружитися наступного року. Адже саме високосний вважається роком, коли не слід робити весілля та вінчатися.З чим пов’язана така думка та чи варто ставти на рушничок щастя у 2020, «Конкуренту» розповів протоієрей Михайло Бучак – настоятель Свято-Покровського храму с. Княгининок.«Одруження у високосний рік ніяк не впливає на наше життя. До того ж це є марновірство. Бог каже: по вірі вашій дасться вам. Якщо ми віримо, що існує проблематика високосного року, то цей рік буде проблематичним – по вірі вашій. У даному випадку поняття високосного року суто поняття літочислення та календаря – і не більше. Я вірю, що кожен рік, який є у нашому житті, – благословенний Богом. Як би ми провели статистику щасливих чи нещасливих людей у високосний рік, ми абсолютно не мали б ніякого дисбалансу. Для мене високосний рік такий самий, як і всі інші. Можна одружуватися, вінчатися, будувати щасливі сім”ї», – каже священник.Михайло Бучак наголошує, що багато людей починають звертати увагу на одруження в день закоханих чи якісь унікальний набір цифр. Хоча це, з його слів, не має ніякого відношення до духовності і побудови міцних стосунків.Священник розповідає, що тому, що у високосний рік не можна одружуватися, не має підтвердження у жодній книжці, яка стосується духовного життя.«Звідки такі речі трапляються? Розповім випадок з мого життя. Оформляю документи і даю дівчатам цукерки в знак подяки. А вони не хочуть їх брати. «А ви знаєте, що вагітній жінці не можна відмовляти?, – питаю. «Ну, так», – відповідають. «А чому?". «Тому що вона народжує дитину, виношує нове життя», – відповідають. «А ви знаєте, що священникові теж не можна відмовляти? «А чому?». «Бо жінка народжує дитину фізично, а священник під час хрещення дає дитині духовне народження. Тому йому теж не можна відмовляти», – жартую я. І дівчата беруть цукерки. А ззаду стоїть жінка з чоловіком: «Чуєш, Петре, я навіть такого не знала. Потрібно буде Марійці розказати». Отак от і про високосний рік. Хтось десь щось сказав і це пішло між люди.Забобонні предки слов'ян вважали, що після закінчення чотирьох років слід уникати будь-яких змін. У зв'язку з цим вважається, що не можна у високосний рік не тільки одружуватися і виходити заміж, але і розлучатися, переїжджати в нове житло, заводити нових друзів. Вважається, що шлюб, укладений у цей рік, швидко розпадеться, супроводжуватиметься зрадами подружжя. Деякі, особливо забобонні люди вважають, що ті, хто вступає в шлюб у високосний рік, приречені на вдівство.Високосний рік на Русі вважався роком наречених, саме в цей рік дівчатам дозволялося засилати сватів до женихів, а не навпаки. Цікавим звичаєм було те, що чоловікам заборонялося відмовляти дівчині, крім як у виняткових випадках. Деякі дівчата спеціально з нетерпінням чекали настання високосного року, щоб дістати собі бажаного коханого, який не поспішає сам зробити дівчині пропозицію.

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