Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік
Сьогодні, 15:06
2020 рік – високосний. Багато молодих пар намагаються не одружуватися у цей рік, а оформити свої стосунки заздалегідь або навіть чекати весь рік, аби одружитися наступного року. Адже саме високосний вважається роком, коли не слід робити весілля та вінчатися.
З чим пов’язана така думка та чи варто ставти на рушничок щастя у 2020, «Конкуренту» розповів протоієрей Михайло Бучак – настоятель Свято-Покровського храму с. Княгининок.
«Одруження у високосний рік ніяк не впливає на наше життя. До того ж це є марновірство. Бог каже: по вірі вашій дасться вам. Якщо ми віримо, що існує проблематика високосного року, то цей рік буде проблематичним – по вірі вашій. У даному випадку поняття високосного року суто поняття літочислення та календаря – і не більше. Я вірю, що кожен рік, який є у нашому житті, – благословенний Богом. Як би ми провели статистику щасливих чи нещасливих людей у високосний рік, ми абсолютно не мали б ніякого дисбалансу. Для мене високосний рік такий самий, як і всі інші. Можна одружуватися, вінчатися, будувати щасливі сім”ї», – каже священник.
Михайло Бучак наголошує, що багато людей починають звертати увагу на одруження в день закоханих чи якісь унікальний набір цифр. Хоча це, з його слів, не має ніякого відношення до духовності і побудови міцних стосунків.
Священник розповідає, що тому, що у високосний рік не можна одружуватися, не має підтвердження у жодній книжці, яка стосується духовного життя.
«Звідки такі речі трапляються? Розповім випадок з мого життя. Оформляю документи і даю дівчатам цукерки в знак подяки. А вони не хочуть їх брати. «А ви знаєте, що вагітній жінці не можна відмовляти?, – питаю. «Ну, так», – відповідають. «А чому?". «Тому що вона народжує дитину, виношує нове життя», – відповідають. «А ви знаєте, що священникові теж не можна відмовляти? «А чому?». «Бо жінка народжує дитину фізично, а священник під час хрещення дає дитині духовне народження. Тому йому теж не можна відмовляти», – жартую я. І дівчата беруть цукерки. А ззаду стоїть жінка з чоловіком: «Чуєш, Петре, я навіть такого не знала. Потрібно буде Марійці розказати». Отак от і про високосний рік. Хтось десь щось сказав і це пішло між люди.
Забобонні предки слов'ян вважали, що після закінчення чотирьох років слід уникати будь-яких змін. У зв'язку з цим вважається, що не можна у високосний рік не тільки одружуватися і виходити заміж, але і розлучатися, переїжджати в нове житло, заводити нових друзів. Вважається, що шлюб, укладений у цей рік, швидко розпадеться, супроводжуватиметься зрадами подружжя. Деякі, особливо забобонні люди вважають, що ті, хто вступає в шлюб у високосний рік, приречені на вдівство.
Високосний рік на Русі вважався роком наречених, саме в цей рік дівчатам дозволялося засилати сватів до женихів, а не навпаки. Цікавим звичаєм було те, що чоловікам заборонялося відмовляти дівчині, крім як у виняткових випадках. Деякі дівчата спеціально з нетерпінням чекали настання високосного року, щоб дістати собі бажаного коханого, який не поспішає сам зробити дівчині пропозицію.
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З чим пов’язана така думка та чи варто ставти на рушничок щастя у 2020, «Конкуренту» розповів протоієрей Михайло Бучак – настоятель Свято-Покровського храму с. Княгининок.
«Одруження у високосний рік ніяк не впливає на наше життя. До того ж це є марновірство. Бог каже: по вірі вашій дасться вам. Якщо ми віримо, що існує проблематика високосного року, то цей рік буде проблематичним – по вірі вашій. У даному випадку поняття високосного року суто поняття літочислення та календаря – і не більше. Я вірю, що кожен рік, який є у нашому житті, – благословенний Богом. Як би ми провели статистику щасливих чи нещасливих людей у високосний рік, ми абсолютно не мали б ніякого дисбалансу. Для мене високосний рік такий самий, як і всі інші. Можна одружуватися, вінчатися, будувати щасливі сім”ї», – каже священник.
Михайло Бучак наголошує, що багато людей починають звертати увагу на одруження в день закоханих чи якісь унікальний набір цифр. Хоча це, з його слів, не має ніякого відношення до духовності і побудови міцних стосунків.
Священник розповідає, що тому, що у високосний рік не можна одружуватися, не має підтвердження у жодній книжці, яка стосується духовного життя.
«Звідки такі речі трапляються? Розповім випадок з мого життя. Оформляю документи і даю дівчатам цукерки в знак подяки. А вони не хочуть їх брати. «А ви знаєте, що вагітній жінці не можна відмовляти?, – питаю. «Ну, так», – відповідають. «А чому?". «Тому що вона народжує дитину, виношує нове життя», – відповідають. «А ви знаєте, що священникові теж не можна відмовляти? «А чому?». «Бо жінка народжує дитину фізично, а священник під час хрещення дає дитині духовне народження. Тому йому теж не можна відмовляти», – жартую я. І дівчата беруть цукерки. А ззаду стоїть жінка з чоловіком: «Чуєш, Петре, я навіть такого не знала. Потрібно буде Марійці розказати». Отак от і про високосний рік. Хтось десь щось сказав і це пішло між люди.
Забобонні предки слов'ян вважали, що після закінчення чотирьох років слід уникати будь-яких змін. У зв'язку з цим вважається, що не можна у високосний рік не тільки одружуватися і виходити заміж, але і розлучатися, переїжджати в нове житло, заводити нових друзів. Вважається, що шлюб, укладений у цей рік, швидко розпадеться, супроводжуватиметься зрадами подружжя. Деякі, особливо забобонні люди вважають, що ті, хто вступає в шлюб у високосний рік, приречені на вдівство.
Високосний рік на Русі вважався роком наречених, саме в цей рік дівчатам дозволялося засилати сватів до женихів, а не навпаки. Цікавим звичаєм було те, що чоловікам заборонялося відмовляти дівчині, крім як у виняткових випадках. Деякі дівчата спеціально з нетерпінням чекали настання високосного року, щоб дістати собі бажаного коханого, який не поспішає сам зробити дівчині пропозицію.
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Коментарі 1
якого патріархату батюшка? розкольники чи наш онуфрія?
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