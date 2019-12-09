Волинянин заплатить 1700 гривень штрафу, бо вдарив дружину чашкою по голові

У Турійському районі чоловікові доведеться заплатити 1700 гривень штрафу за те, що один раз вдарив свою дружину фарфоровою чашкою по голові.Такий вирок виніс днями Турійський районний суд.Відомо, що конфлікт між подружжям стався ще у кінці жовтня 2019 року. Чоловік був напідпитку.У суді ж кривдник свою вину визнав та казав, що більше такого не робитиме. Його дружина на суворому покаранні не наполягала.Зрештою, суд вирішив призначити покарання – 1700 гривень штрафу. Чоловік ще має можливість оскаржити такий вирок.