Тіло хлопця – паралізоване: важкохворий волинянин потребує термінової допомоги

Назару Жолкві стало раптово зле, його терміново доставили до реанімаційного відділення лікарні. Тіло волинянина - паралізоване, лікарі не можуть назвати точний діагноз.



Про це на сторінці у Facebook Євгенія Мочарник.



"В цю ніч, коли всі святкували зміну календаря, Назару стало зле. Його тіло паралізоване і лікарі не можуть назвати точний діагноз", - повідомляє жінка.



За словами медиків, що це дуже рідкісна і складна хвороба. Щодня на ліки для підтримки життя Назара потрібно від 22 000 гривень.



"Важка фінансова ситуація в сім'ї потребує новорічного та різдвяного дива від Вас люди. Допоможіть, хто якою сумою може. І молитвою чи, що ви там робите. Бо, повірте, Назар, якби потрібна була комусь допомога, кинув би все і зробив це. Він неймовірно крутий і обов'язково повинен видужати!", - йдеться у дописі.



Номер картки мами Назара: 5168 7422 1637 8988 – Жолква Надія Петрівна.





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