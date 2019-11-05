Тіло хлопця – паралізоване: важкохворий волинянин потребує термінової допомоги
Сьогодні, 12:45
У новорічну ніч хлопцю із Цуманя Назару Жолкві стало раптово зле, його терміново доставили до реанімаційного відділення лікарні. Тіло волинянина - паралізоване, лікарі не можуть назвати точний діагноз.
Про це на сторінці у Facebook написала Євгенія Мочарник.
"В цю ніч, коли всі святкували зміну календаря, Назару стало зле. Його тіло паралізоване і лікарі не можуть назвати точний діагноз", - повідомляє жінка.
За словами медиків, що це дуже рідкісна і складна хвороба. Щодня на ліки для підтримки життя Назара потрібно від 22 000 гривень.
"Важка фінансова ситуація в сім'ї потребує новорічного та різдвяного дива від Вас люди. Допоможіть, хто якою сумою може. І молитвою чи, що ви там робите. Бо, повірте, Назар, якби потрібна була комусь допомога, кинув би все і зробив це. Він неймовірно крутий і обов'язково повинен видужати!", - йдеться у дописі.
Номер картки мами Назара: 5168 7422 1637 8988 – Жолква Надія Петрівна.
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Про це на сторінці у Facebook написала Євгенія Мочарник.
"В цю ніч, коли всі святкували зміну календаря, Назару стало зле. Його тіло паралізоване і лікарі не можуть назвати точний діагноз", - повідомляє жінка.
За словами медиків, що це дуже рідкісна і складна хвороба. Щодня на ліки для підтримки життя Назара потрібно від 22 000 гривень.
"Важка фінансова ситуація в сім'ї потребує новорічного та різдвяного дива від Вас люди. Допоможіть, хто якою сумою може. І молитвою чи, що ви там робите. Бо, повірте, Назар, якби потрібна була комусь допомога, кинув би все і зробив це. Він неймовірно крутий і обов'язково повинен видужати!", - йдеться у дописі.
Номер картки мами Назара: 5168 7422 1637 8988 – Жолква Надія Петрівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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