На кордоні з Польщею – черги автівок
Сьогодні, 12:50
У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею знову утворились черги автівок. Так, станом на 12:00 2 січня стоять 160 машин.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
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"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 20, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 20, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 20, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 20, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.
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