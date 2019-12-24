На кордоні з Польщею – черги автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



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"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 20, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 20, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею знову утворились черги автівок. Так, станом на 12:00 2 січня стоять 160 машин.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 20, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 20, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.

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