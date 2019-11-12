У місті на Волині у новорічну ніч згоріла господарська споруда





Про це повідомляє

Так, за інформацією надзвичайників, 1 січня в 00:25 хвилин на номер 101 надійшло повідомлення, що в селі Селісок горить цегляна господарська споруда. Внаслідок пожежі вона майже повністю згоріла.



У той же час правоохоронці зауважили, що новорічна ніч на Любешівщині пройшла без порушень громадського порядку. У звичному режимі працювали й наші газовики, адже, за їхніми словами, жодних перебоїв у газопостачанні не було.



А от для медпрацівників «швидкої» роботи вистачало. За добу 31 грудня – 1 січня надійшло 13 викликів.



«Якщо не враховувати кількох випадків, коли деякі наші співгромадяни отримали незначні травми внаслідок зловживання алкогольними напоями, то основні виклики були так би мовити «штатні», коли люди потребували допомоги лікарів, пов’язані з інсультами, підвищенням температури, тиску», - повідомив відповідальний фельдшер Любешівського відділення екстреної медичної допомоги Юрій Черевко.



Також він наголосив: завдяки нещодавньому оновленню автопарку «швидких», їхня служба має змогу працювати ще якісніше.



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Так, за інформацією надзвичайників, 1 січня в 00:25 хвилин на номер 101 надійшло повідомлення, що в селі Селісок горить цегляна господарська споруда. Внаслідок пожежі вона майже повністю згоріла.У той же час правоохоронці зауважили, що новорічна ніч на Любешівщині пройшла без порушень громадського порядку. У звичному режимі працювали й наші газовики, адже, за їхніми словами, жодних перебоїв у газопостачанні не було.А от для медпрацівників «швидкої» роботи вистачало. За добу 31 грудня – 1 січня надійшло 13 викликів.«Якщо не враховувати кількох випадків, коли деякі наші співгромадяни отримали незначні травми внаслідок зловживання алкогольними напоями, то основні виклики були так би мовити «штатні», коли люди потребували допомоги лікарів, пов’язані з інсультами, підвищенням температури, тиску», - повідомив відповідальний фельдшер Любешівського відділення екстреної медичної допомоги Юрій Черевко.Також він наголосив: завдяки нещодавньому оновленню автопарку «швидких», їхня служба має змогу працювати ще якісніше.

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