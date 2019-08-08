Під Києвом п'яний підліток влаштував аварію: є жертви

На Київщині 1 січня п’яний підліток на Peugeot попав у жахливу аварію та, імовірно, збив на смерть неповнолітню дівчину.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.Зазначається, що на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка 17-річний хлопець не впорався з кермуванням та з’їхав у кювет. У результаті ДТП постраждала 14-річна пасажирка, яку він взявся завезти додому. Дівчина отримала травми і доправлена до лікарні.У цей час також до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Горобіївка пішла з дому та не повернулась 16-річна дівчина. Під час пошукових заходів поліція з’ясувала, що бачили її востаннє в селі о 6-й ранку.Тіло дівчинки, яку розшукували, у подальшому знайшли за сотню метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Яким чином тіло загиблої дитини опинилося поодаль від місця автопригоди, поліцейські наразі встановлюють.Неповнолітнього водія затримали у порядку ст. 208 КПК України. Юнак перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння, однак він відмовився від освідування. У нього в медичних умовах взяли кров на вміст алкоголю.Автомобіль вилучили у якості речового доказу.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.