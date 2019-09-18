Український боєць вчинив самогубство на Сході

Юрій Сергєєв з позивним Гудвін помер у районі Золотого на Донбасі в перший день Нового 2020 року. За попередніми даними, військовий скоїв самогубство.



Про смерть захисника повідомила його дружина Лілія Сергєєва-Старостіна у Facebook, передає



"Мій чоловік Юрій Сергєєв сьогодні, 1 січня, помер в 14:00", – написала вона.



Водночас офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) уточнив, що втрата була небойовою. Юрій Сергєєв наклав на себе руки. Самогубство він скоїв у районі Золотого в Луганській області.



На сторінці самого військового у соцмережах вказано, що він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.



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