Цього року українським вчителям планують підвищити зарплату





Про це повідомляє



Молодий учитель, який заробляє 5,4 тис грн на місяць, отримуватиме 5,9 тис грн, а зарплата досвідченого вчителя зі стажем 30 років зросте з 8,18 тис грн до 8,9 тис грн.



Також планують виплати підтримки молодих вчителів.



Учителі зі стажем до десяти років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Передбачають, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році заробітні плати педагогів зростуть на 9%.Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний бюджет України.Молодий учитель, який заробляє 5,4 тис грн на місяць, отримуватиме 5,9 тис грн, а зарплата досвідченого вчителя зі стажем 30 років зросте з 8,18 тис грн до 8,9 тис грн.Також планують виплати підтримки молодих вчителів.Учителі зі стажем до десяти років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Передбачають, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів.

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