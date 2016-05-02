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Цього року українським вчителям планують підвищити зарплату

Цього року українським вчителям планують підвищити зарплату
У 2020 році заробітні плати педагогів зростуть на 9%.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний бюджет України.

Молодий учитель, який заробляє 5,4 тис грн на місяць, отримуватиме 5,9 тис грн, а зарплата досвідченого вчителя зі стажем 30 років зросте з 8,18 тис грн до 8,9 тис грн.

Також планують виплати підтримки молодих вчителів.

Учителі зі стажем до десяти років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Передбачають, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів.

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Теги: зарплати вчителям, підвищення, Україна
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